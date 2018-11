Sich tagsüber verlieren vs. beim Aperol wiederfinden [Promotion]

Promotion

Bis 33 stand Delia Krattinger auf der Bühne. Dann hat es die Tänzerin verheizt; ihr Zentrum fand sie auf der Matte wieder. Wie die Yoga-Lehrerin heute Menschen hilft zu sich zu finden und sich selbst dabei nicht verliert, erzählt sie im Kurzinterview.

Dein Beruf ist es, für innere Ausgeglichenheit zu sorgen. Bist du also ständig selbst ausgeglichen?

Nein. Und viele verwirrt diese Aussage wahrscheinlich. Sie erwarten von mir als Yoga-Lehrerin, dass ich immer geerdet, immer positiv und gut drauf bin. Das ist Teil der Dienstleistung sozusagen und während den Stunden schaffe ich für und gemeinsam mit meinen Kunden eine ausgeglichene Atmosphäre. Der von mir erwartete Dauerzustand hat aber nichts mit Yoga an und für sich zu tun.

Sondern?

Dabei ist es wichtig, bei sich zu sein, sich auf sich, die eigenen Gefühle, Bedürfnisse, den eigenen Körper und dessen Feedbacks zu konzentrieren. Sich aus dem gedanklichen Hamsterrad und all den äusseren Einflüssen mal ausklinken. Ich bin auch mal laut, traurig oder wütend, trinke ein Süssgetränk, war am Abend vorher viel zu lange in der Sacchi Bar oder habe einfach einen schlechten Tag. Das ist menschlich. Yoga hilft mir dann wieder zu mir zu finden und meine Energie in eine Richtung zu lenken. Vielen ist das zu esoterisch und vielen fällt es auch schwer bei sich zu sein. Stattdessen definieren sie sich über äussere Reize oder deren Verzicht, verbieten sich den Caramel Latte und zünden Räucherstäbchen an. Mein Ansatz ist ein anderer.

Welcher denn?

Früher habe ich zum Teil Kurse an der Uni oder in Fitnessstudios geleitet, vor mir lagen knapp 50 Menschen auf der Matte. Heute mache ich das nicht mehr. In meinem Studio, BlissYoga, leite ich Kurse mit maximal 10 Teilnehmern oder privat im Einzelunterricht. So kann ich sehr genau auf jeden Einzelnen eingehen, spüren, wer was braucht, wo ich unterstützend wirken oder etwas auffangen kann. Ich führe kein fix vordefiniertes Programm durch, sondern leite gezielt Übungen an. Das Ziel jeder Stunde ist, jeden auf dem Weg zu seiner inneren Ruhe und Kraft zu führen. Hier wird vielleicht nochmals der Unterschied zwischen Yoga als Hobby und als Beruf deutlich. Ich bin während den Stunden bei meinen Teilnehmern, trage ihre Energie mit und arbeite mit ihnen an ihrem Ausgleich. Ich bin also nicht bei mir, lasse auch viel fremde Energie an mich ran und gebe meine weiter, Abgrenzung fällt mir oft schwer. Tägliche Meditation, manchmal für 5 oder für 60 Minuten, sowie Yoga-Self-Practice führen mich dann wieder zu mir. Das sind feste Routinen in meinem Leben, die ich brauche und geniesse. Manchmal reicht aber auch schon ein Prosecco, der mir zeigt: Ich habe jetzt Feierabend.

