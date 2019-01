Promotion

Bild: Swissmilk

🥔? 🥛? 🍏? 🧀?

Bei Eva kommt nur Schweiz auf den Teller

Im August hat sie es schon mal geschafft. Klappt es auch im Januar, unter erschwerten Bedingungen? Die «Chochdoch»-Vloggerin Eva Gaudenz ernährt sich neun Tage lang zu 100 % von Schweizer Produkten. Was sie dabei beachten muss:

Video: Swissmilk

Peperoni?

Das Schweizer Sackmesser unter den Gemüsen. Mal roh, mal gekocht auf dem Teller. Immer erhältlich, immer gekauft. Doch Peperoni ist in der Schweiz ein Gemüse, das nur von Juni bis Oktober Saison hat. Kommt nicht in den Topf.

Es gibt so viele Sorten, irgendeine hat tatsächlich immer Saison. Im Januar zum Beispiel Bintje oder Charlotte.



Er scheint ein Evergreen in unserer Küche zu sein. Egal, wie man ihn zubereitet. Blumenkohl geht immer. Denkste. Von Dezember bis April hat er in der Schweiz nicht Saison. Das heisst für Eva Gaudenz: Kommt nicht in Frage.

Ein typisches Wintergemüse, das man entweder liebt… oder eben nicht. Er kommt bei Eva auf den Einkaufszettel, denn der «Röselichöli» hat noch bis Februar Saison.

Also Rosenkohl ja Blumenkohl nein – ganz schön kompliziert. Eva Gaudenz nimmt die Herausforderung gerne an. Ziel der Vloggerin von «Chochdoch by Swissmilk»: vom 12.-20. Januar ausschliesslich Schweizer Produkte konsumieren.

«Es geht mir vor allem darum, unsere Follower zu motivieren, etwas mehr auf Schweizer Herkunft und Saisonalität zu achten», sagt Eva. Einige Teile der Challenge namens «Eva swisst» verstehen sich von selbst: Avocado und Palmöl sind natürlich tabu. Bei anderen Nahrungsmitteln gilt es, genauer zu recherchieren.

Eva Gaudenz hat die Challenge bereits letzten August durchgezogen. Eine Erkenntnis: «Der Einkauf von Früchten oder von Milchprodukten – wo alles klar deklariert ist -, ist problemlos.» Schwierig ist es hingegen mit Convenience Food, bei denen nur der genaue Blick auf die Inhaltsangaben hilft. Kommt wirklich jeder Bestandteil aus der Schweiz?

Eine andere Erkenntnis aus dem August. «Die Reaktionen der Follower waren überwältigend.» Eva hatte täglich unzählige Postings zu beantworten. Darunter auch einen Tipp, weil ihr der Kaffee arg fehlte. Ein Follower wusste, dass das Tropenhaus Frutigen über eigene Kaffeepflanzen verfügt. Von dort erhält Eva nun eine kleine Portion. So gibt es wenigstens alle paar Tage einen Kafi zum Zmorge.

Im Januar wird die Suche nach einheimischen Lebensmitteln naturgemäss schwieriger als im Sommer. Unter anderem auf dem Januar-Programm: Fischen auf dem Zürichsee, der Besuch eines Restaurants mit regional-saisonaler Menükarte und natürlich Fondue und Raclette. Denn Milchprodukte haben immer Saison.

