Der Herbst ist nicht mehr weit, Willkommen bunte Jahreszeit



Der Herbst ist nicht mehr weit, Willkommen bunte Jahreszeit

Die erfrischende Herbstbrise, die kunterbunten Laubblätter, Kilbis und Halloween. Der Herbst hat so einiges mehr in petto als Regen und Melancholie.

„Es isch viel z’heiss“, „ich wär lieber i de Badi als im Büro bi dere Hitz“, „d’SBB bütet eimal meh s’zwei-für-eis-Sauna-Erlebnis-Packet ah“. Kennen wir es nicht alle? Ist der Sommer da, sehnen wir uns nach kälteren Jahreszeiten. Kaum ist der Herbst im Anmarsch, wollen wir doch lieber wieder Sommer.

Da findest du endlich den passenden Bikini, welchen du an deinem hart erarbeiteten gebräunten Körper präsentieren willst, schon muss er bis nächstes Jahr im Schrank verweilen und deine Bräune wird von langen Hosen und Pullover bedeckt.

Für den exzessiven Glace Konsum gibt’s bald keine Ausrede mehr und Outdoor Sport kannst du auch nur noch ein paar wenige Wochen treiben, ohne dir eine Erkältung zu holen.

Es ist dunkel, wenn du aufstehst, dunkel wenn du nach Hause kommst und am Morgen die Dusche zu verlassen, wird auch mit jedem Tag schwieriger. Ohne Kaffee geht da gar nichts…

Fertig Miesepeter! Wir haben 6 Tipps, wie du, ohne Nostalgie nach Sommer, den Herbstblues besiegen und die Zeit der Kilbis und Halloween in vollen Zügen geniessen kannst.

1. Nimm dir eine Stunde Zeit, setze deine Kopfhörer auf, lass deine Lieblingsplaylist laufen und spaziere oder fahre mit deinem Velo durch die bunt bedeckten Strassen. Geniesse all das, nachdem du dich den ganzen Sommer über gesehnt hast; die frische Luft, die feine Brise, die kühleren Temperaturen. Fehlt dir das Velo oder die Kopfhörer? Keine Sorge, wir haben an dich gedacht und was für dich am Start!

2. Jetzt ist DIE Zeit um zu unternehmen, was schon lange geplant war aber wegen der Sommerhitze nie in die Tat umgesetzt wurde. Schnapp dir deine Freunde und los geht’s. Wie wär’s mit einer Fahrt mit dem EUROBUS in den Europa-Park? Die Sommerferien sind vorbei und du hast den Park fast für dich ganz alleine. Oder wie wär’s mit einem Wochenend-Trip im Auto? Zum Beispiel ans Oktoberfest - Gute Laune ist vorprogrammiert.

3. Mit dem Herbst kommt auch die Mode zurück. Diese bleibt, aufgrund der Sommerhitze und zugunsten luftiger und komfortabler Kleidung, oft auf der Strecke. Du kennst dich mit den neusten Trends noch nicht aus und fragst dich welche Stiefel diesen Herbst „in“ sind? Wir zeigen dir eine grosse Auswahl an angesagter Schuhmode Herbst 2018. Jetzt wo du keine Tan Lines mehr riskieren musst, kommen auch Uhren zurück ans Handgelenk. Lust auf eine modische Schweizer Uhr, die weder „Instagram famous“ ist noch jeder zweite am Handgelenk trägt? Wir haben gesucht und gefunden.

4. „Pumpkin Spice Everything“ ist zurück. Die einen freut’s, die anderen weniger. Das, alle Jahre wiederkehrende, Aroma lässt Kaffees, Oreos, Pringles und Kaugummis gleich noch besser schmecken. Ob eine Pumpkin Spice Pizza wohl auch so gut schmeckt? Wir haben das perfekte Gadget für dich um das herauszufinden. Das Gadget ist aber auch ziemlich cool für eine „No Pumpkin Spice Pizza Party“.

5. Der Herbst ist bekannt als die fotogenste Jahreszeit überhaupt. Die farbigen Blätter auf dem Boden und an den Bäumen lassen die Welt in wunderschönen Gold-, Rot- und Orangetöne scheinen. Verlier dich in der Natur und fange die Schönheit des Herbstes mit deiner Kamera ein. Okay, ein Handy tut’s auch, wir sind ja mittlerweile alle ein bisschen Amateurfotografen, nicht? Weil es eine Schande wäre, solche Bilder auf dem Handy oder einer Speicherkarte zu vergessen, haben wir eine Idee für dich, wie du Herbstmomente für immer verewigen kannst.

6. Kein Naturliebhaber? Kein Problem! Ist der Herbst erst einmal da, musst du auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, deine Freizeit in deiner Wohnung zu verbringen. Netflixen bis der Doktor kommt, nappen und dann halt doch nicht mehr aufwachen oder mit dem Nintendo Switch gamen bis dir die Augen zu fallen? Im Herbst ist alles erlaubt.

Wetten, dass wir mit unserem Deal Wheel auch deinen Herbst bunter machen können? Auf stucard.ch hast du die Chance auf tolle Preise, um unsere 6 Tipps in die Tat umzusetzen!

