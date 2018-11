Top-Weine für die Festtage bis zu 34% günstiger [Promotion]

Promotion

Überforderung beim Weinkauf kennen wir alle. Die riesige Auswahl an Weinen macht es uns schwierig zu entscheiden, ob es sich lohnt einen Wein zu probieren. Um dieses Problem zu lösen, gibt es Weinkritiker wie Robert Parker, der ohne Zweifel renommierteste unter ihnen.

Gemeinsam mit seinem Team aus bekannten Weinexpertinnen und -experten testet er Weine aus der ganzen Welt und vergibt Bewertungen, welche den Weinmarkt massgeblich beeinflussen. So führen viele Händler mit der Bezeichnung PP die Anzahl Parker Punkte neben dem Preis auf. Die Punktevergabe des „Diktators des Geschmacks“, wie er scherzhaft genannt wird, reicht von 50 bis maximal 100 Punkten. Ab 80 Punkten kann bereits von einem sehr guten Wein gesprochen werden und 90 Punkte kommen einem symbolischen Ritterschlag gleich.

Passend für die Festtage haben wir für Euch ein paar Weine zusammengestellt, die nicht nur uns, sondern auch Robert Parker überzeugen. Alle wurden mit mindestens 90 Punkten ausgezeichnet und sind auch für einen kleineren Geldbeutel gut erschwinglich.

Domaine Lafage Bastide Miraflors Vieilles Vignes 2015 – 94 Parker Punkte

„Fast zu gut, um wahr zu sein“ – mit diesen Worten beginnt die Bewertung dieses französischen Rotweins in Robert Parkers Wine Advocate. Der Vergleich mit den Weinen Manfred Krankls vom kalifornischen Weingut Sine Qua Non ist der endgültige Ritterschlag – werden diese Weine doch zu schwindelerregenden Preisen von mehreren tausend US-Dollar gehandelt. Doch schwindelerregend ist hier nur die Parker-Wertung: Satte 94 Punkte – und das für einen Wein, der nicht mal CHF 15 kostet.

Luis Cañas Reserva 2012 – 90 Parker Punkte

Der Reserva aus dem spanischen Hause Luis Cañas besteht zu 95% aus Tempranillo und zu 5% aus Graciano. Er wurde für eineinhalb Jahre teils in französischen Barriques und teils in amerikanischer Eiche gelagert, ehe der edle Tropfen in Flaschen abgefüllt wurde. Was herauskam, ist ein ausserordentlich kräftiger und würziger Wein im rubinroten Gewand mit einem herausragenden Preis-Genuss-Verhältnis.

4 Kilos Gallinas & Focas 2015 – 93 Parker Punkte

Soziale Verantwortung trifft grossartigen Weingenuss – der Gallinas & Focas ist das gemeinsame Projekt von 4 Kilos Vinicola und amadip. esment, einer Organisation, die sich für die Unterstützung bei geistigen Behinderungen einsetzt. Die Cuvée aus Mantonegro (90%) und Syrah (10%) bezirzt schon das Auge mit einer leuchtend granatroten Farbe. Das Bouquet führt zu einer aromatischen Explosion auf den Sinnesnerven mit Anklängen von Kakao, Kirschen, Pflaumen und Süssholz.

Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvée Anonyme 2012 – 95 Parker Punkte

Eine herrliche Cuvée mit den Aromen vollreifer roter und dunkler Früchte sowie Beeren, begleitet von einem Potpourri an Gewürzen. Ideal genossen wird der Wein bei einer Trinktemperatur von ca. 16 Grad Celsius und als Begleiter zu kräftigen und deftigen Fleischgerichten, auch Weichkäse wird harmonisch begleitet. Robert Parker ist ebenfalls überzeugt und vergibt wohlverdiente 95 Punkte.

Il Poggione Brunello di Montalcino DOCG 2012 – 95 Parker Punkte

Von den Hügellagen südlich der Stadt Montalcino stammen die Trauben für diesen unglaublich konzentrierten und komplexen Wein. In tiefem Rubinrot erstrahlend, prägen betont elegante Tannine und sehr dichte Fruchtnoten den Rotwein, der zuvor mit einem feinnervigen Duft nach Rosen und Veilchen betört. Hervorragende 95 Parker Punkte!

