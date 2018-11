Promotion

Wettbewerb: Teste dein Gehör und gewinne attraktive Preise



Bild: Swiss fencing

Promotion

Wie fit ist dein Gehör?

Der «Sound of Sport» von Swiss Olympic basiert auf bewegenden Sportmomenten, welche in Bild und Ton festgehalten wurden. Wer ein gutes Gehör beweist, kann beim Wettbewerb attraktive Preise absahnen.



Dieser Inhalt wurde von Swiss Olympic verfasst

Entdecke die Vielfalt des Sports: Verschiedene Schweizer Spitzensportlerinnen und -Sportler wurden während ihren Trainings begleitet und Kamera und Mikrofon haben diese Momente eingefangen. Aus dieser unverkennbaren Geräuschkulisse entstanden verschiedene Soundvideos, welche zusammen den «Sound of Sport» ergeben. Mach jetzt beim Wettbewerb mit und ordne einer von acht Soundsequenzen die richtige Sportart zu. Mit etwas Glück winken dir attraktive Preise aus der Welt des Sports wie zum Beispiel freie Wahl bei Globetrotter im Wert von 4'000 Franken. Alle Infos findest du auf spiritofsport.ch

Der Sound of Sport und der Wettbewerb sind Teil der Wertekampagne «Spirit of Sport» von Swiss Olympic, die auf den olympischen Kernwerten «Respect, Friendship, Excellence» basiert und sich für wertvollen Schweizer Sport einsetzt.

1. Preis

Sportferien von Globetrotter

Was verbindet die zwei schönsten Dinge überhaupt? Richtig: Sportferien. Die Gewinnerin oder der Gewinner hat bei Globetrotter freie Wahl im Wert von 4'000 Franken.​

Bild: globetrotter

2. Preis

Als VIPs an die Swiss Indoors Basel

Für den 2. Platz geht’s an die Swiss Indoors in Basel, dem grössten nationalen Sportanlass. Deine Begleitung und du seid auf dem Gelände einen ganzen Tag als VIPs (Premium Lounge) im Wert von 1’650 Franken unterwegs.



Bild: keystone

3. Preis

Als VIPs an die Weltklasse Zürich

Spitzenleichtathletik hautnah: Im Wert von 840 Franken verlosen wir zwei Besuchertickets für die Weltklasse Zürich – VIP (Athletics Club), versteht sich.



Bild: keystone

4 .Preis

Als VIPs zum Ski-Weltcup am Lauberhorn

Lässt Adrenalin-Herzen höher schlagen: Im Wert von 640 Franken seid ihr mit zwei VIP-Besuchertickets (Gold Cards mit Skipass) direkt am Rennen des Ski-Weltcup in Wengen mit dabei.



Bild: Verein int. lauberhornrennen

5. Preis

1 Jahr Rivella gratis

Mhmm … prickelnd: Im Wert von 500 Franken gibt’s die leckerste Erfrischung der Schweiz ein Jahr lang direkt nach Hause geliefert.



Bild: rivella

6.-55. Preis

Gutscheine von OCHSNER SPORT

Auch die weiteren Preise können sich sehen lassen: 50 Gewinnerinnen und Gewinnen erhalten einen Gutschein im Wert von je 50 Franken zum Shoppen bei OCHSNER SPORT.



Bild: ochsner sport

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren