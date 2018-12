Promotion

«Ich weiss nicht, ob ich ein guter Bachelor bin»

21 Frauen, die sich in 10 Folgen um ihn reissen, ein eigenes Finanzunternehmen und der Traum von Hollywood. Clive Bucher hat als Bachelor viel um die Ohren und Grosses vor. Wie und ob er Ausgleich findet, erzählt er im Kurzinterview.

Was macht dich zu einem guten Bachelor?

Puuh, das weiss ich nicht. Ich kann von mir selbst nicht sagen, ob ich ein guter oder ein schlechter Bachelor bin. Ich bin einfach ich. Die Frage müsste daher eigentlich eher 3+ beantworten, die haben mich als Bachelor ausgesucht. Der Entscheidung sind aber mehrere Gespräche vorausgegangen, wo sicherlich nicht, wie viele denken, Äusserlichkeiten im Vordergrund standen. Ich glaube, was ein Bachelor braucht, sind in erster Linie Charakter und eine Geschichte, etwas, was er den Zuschauern mitgeben kann – und das habe ich.

Bald ist die letzte Rose verteilt. Was machst du, wenn sich der ganze Rummel um dich als Bachelor wieder etwas gelegt hat?

Ich mache weiter wie davor. Vor zwei Jahren habe ich mein eigenes Finanzunternehmen gegründet und werde das weiterhin ausbauen. Zusätzlich habe ich noch ein paar Projekte im Kopf. Ich möchte meine Tätigkeit als Referent in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Motivation in einem etwas grösseren Stil aufziehen und vor allem zu jungen Menschen sprechen, ihnen als Vorbild gelten und zeigen, dass man auch schon in jungen Jahren erfolgreich sein und Karriere machen kann.

Das heisst, du baust nicht auf die Marke Clive?

Was ist denn die Marke Clive? Und wenn Clive nur eine Marke ist, wer bin denn ich als Mensch? Ich muss hinter allem stehen, was ich tue, das ist mir extrem wichtig. Deshalb möchte ich auch nicht bloss zum Werbegesicht werden oder meinen Namen für irgendwelche Produkte hergeben. Ich baue lieber selber etwas auf, erarbeite mir etwas. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, eine Schauspielkarriere in den USA aufzubauen, das ist etwas, was mich sehr reizt.

Und wann und wie spannst du aus?

Das ist schwierig. Ich weiss und merke, dass Auszeiten extrem wichtig sind, aber ich war schon immer ein 24-Stunden-Mensch und somit ständig unterwegs. Ich muss das also erst noch lernen.

Diese Woche vergibst du die letzte Rose. Verrätst du uns, warum du dich für deine Auserwählte entschieden hast?

Bauchgefühl. Ich bin ein Mensch, der sehr nach seinen Gefühlen geht und höre auf meinen Bauch, ob ich einer Person vertrauen kann, ob die Gefühle echt sind und ob ich mir etwas mit der Person vorstellen kann. So war das auch in der letzten Nacht der Rosen.

Und ich habe mich für die richtige Person entschieden – das spüre ich auch jetzt noch so.

