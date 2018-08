URS vergibt Gästelistenplätze für die erste Hidden Matinée in Zürich! [Promotion]

Promotion

Bild: Claudio Catenazzi

URS vergibt Gästelistenplätze für die erste Hidden Matinée in Zürich!

Hidden Matinée ist eine neue Secret-Event-Serie, presented by URS. Bei der ersten Episode handelt es sich um einen privaten Anlass mit limitierter Gästeliste.

Folge @URSaround auf Instagram, tagge deine Begleitung in der Kommentarspalte des Events und sei mit von der Party; die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten am Freitag 10.8. ihr individuelles Passwort und den Standort per Insta-Nachricht.



Lass uns tanzen. Und trinken. An der Hidden Matinée.

Bild: cin cin

Infos 11.08.18 - 13.00 - Zürich



Alon Levi - God made us Funky Rec.

Brothers in Arms – Zaitgaist

Tom Hängs – Klang Heimlich / Erika the Piñata

Herzschwester – Gelbes Billet / Hinterhof

Blair & Santoro – Supermarket ZH

Kreshna – Viertel_Klub

Felix Krull – Karel Korner

