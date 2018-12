Heute getrunken und morgen (nicht) bereut [Promotion]

Promotion

Bild: KAEX

Heute getrunken und morgen (nicht) bereut

Vor genau sieben Jahren stand Pedro Schmidt planlos in einem Deutschen Drogeriemarkt. In wenigen Stunden sollte das Spiel des 1. FC Kölns angepfiffen werden, vorher wollte er aber den Vorschlaghammer in seinem Kopf abschalten. Wie eine aus der Not geborene Idee zum Erfolgskonzept wurde, erklärt er im Kurzinterview.

Hattest du wirklich noch leicht alkoholisiert eine Geschäftsidee, die auch nüchtern standhält?

Jein. In dem Moment war ich einfach extrem überrascht. Wer deutsche Drogeriemärkte kennt, weiss, wie riesig deren Ladenflächen und Sortiment sind. Ich dachte, dort gäbe es etwas für alle Lebenslagen. Und es war dann auch eher dieser Gedanke, der mich nicht mehr losliess. Wenn es für alles ein Mittel oder Pülverchen zu geben scheint, warum dann nicht gegen die Folgen des Alkoholkonsums?

Und warum nicht?

Der Hauptgrund liegt sicherlich in der Komplexität der Prozesse, die durch den Alkoholkonsum ausgelöst oder verlangsamt werden. Was wir im Volksmund Kater nennen ist eigentlich das Zusammenspiel verschiedenster Bioprozesse mit unterschiedlichen Auswirkungen – einige davon deutlich spürbar, wie Kopfschmerzen, andere weniger. Alle aber haben einen Einfluss auf das Wohlbefinden, die Konzentrations- und die Leistungsfähigkeit. Natürlich gab es schon vor meinem Produkt, KAEX basic, gewisse Wege mit den Konsequenzen am Tag danach besser klarzukommen. Die reichen von der Dönerbude auf dem Nachhauseweg bis hin zu Schmerzmitteln am nächsten Tag. Alka-Seltzer, das vor rund 90 Jahren gezielt als Katermittel auf den Markt gebracht wurde, ist auch heute noch als solches sehr beliebt. All diese Alternativen sind nicht spezifisch auf die Prozesse während des Alkoholmetabolismus ausgerichtet, nicht besonders gesund oder effizient. Schmerzmittel überdecken die Symptome lediglich und können schlimmstenfalls sogar Nebenwirkungen haben. Meine Ausgangsüberlegung war entsprechen: Kann man das nicht irgendwie besser lösen?

Was heisst das?

Als Pharmazeut ist mir die Wissenschaftlichkeit des Produktes wichtig. Bei der Entwicklung habe ich mir also sehr genau angeschaut, was während des Alkoholkonsums und -abbaus im Körper passiert und die Symptome von den Ursachen unterschieden. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch anders auf Alkohol grundsätzlich sowie auf unterschiedliche Alkoholika reagiert und die Symptome am nächsten Morgen in verschiedener Ausprägung wahrnimmt. Dabei ganz wichtig: Unser Körper und dessen Funktionsfähigkeit sind am nächsten Morgen bereits nach geringen Mengen Alkohol, wie zum Beispiel drei Gläsern Wein oder Bier, negativ beeinträchtigt. Das Resultat meiner Entwicklung ist KAEX basic. Seine 25 Inhaltsstoffe gehen spezifisch auf die beeinträchtigten Bioprozesse des Körpers nach dem Alkoholkonsum ein und überdecken die Symptome nicht einfach. Alle Inhaltsstoffe sind natürlich, haben dadurch keine Nebenwirkungen und können auf die angesprochene Individualität eingehen. Während jemand vielleicht etwas mehr Magnesium benötigt, benötigt jemand anderes mehr basische Salze oder Niacin. Was der Körper nicht benötigt, wird auf natürlichem Wege wieder ausgeschieden. KAEX basic füllt also die Reserven auf, die durch den Alkoholmetabolismus verbraucht werden, die aber für ein normales Wohlbefinden nötig sind, wieder auf und unterstützt so dabei, nach dem Alkoholkonsum schnell wieder auf Trab zu kommen und leistungsfähig zu bleiben.

after alcohol + the next day Bild: Kaex

