Baschi vs. Nico: Die ultimative Sparkling Coffee Cocktail-Battle

Gemeinsam mit Sparkling Coffee von Mövenpick hat Baschi letzten Freitag zur Poolparty in den Garten seines Tonstudios in Möhlin eingeladen. Während der Vorbereitungen zur grossen Fete musste er sich mit watson-Nico in der ultimativen Sparkling Coffee Cocktail-Battle messen.



Das Thema von Baschis grosser Poolparty lautete «Step out of Line», sinngemäss übersetzt also «Tanz aus der Reihe». Ein Motto, das auch gut zur grossen Sparkling Coffee Cocktail-Battle zwischen Baschi und watsons-Nico gepasst hat. Denn wir wollten Baschi aus seiner Komfortzone schubsen, nahmen ihm kurzerhand seine Gitarre abund drückten ihm einen Cocktail-Shaker in die Hände.

Ob Baschi die Sparkling Coffee Cocktail-Battle für sich entscheiden konnte, erfahrt ihr im Video.

Sparkling Coffee von Mövenpick ist mit Kohlensäure und natürlichen Fruchtaromen versetzter Cold Brew Coffee. Er ist nicht nur ein erfrischender Wachmacher, sondern dank seinem niedrigen Kaloriengehalt auch der perfekte Durstlöscher. Und deshalb mit seinen 4 Geschmacksrichtungen überall da gerne gesehen und getrunken, wo die Leute aus der Reihe tanzen!

