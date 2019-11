Promotion

Filme und Serien

Don’t miss out on this! THE BOOK OF MORMON nur bis am 5. Januar 2020 in Zürich!



Promotion

Don’t miss out on this! THE BOOK OF MORMON nur bis am 5. Januar 2020 in Zürich!

THE BOOK OF MORMON kommt zum ersten Mal in die Schweiz. Vom 10. Dezember 2019 und nur bis am 5. Januar 2020 besteht die einmalige Gelegenheit die dunkelschwarze Satire und Kultshow von den Machern von South Park im Theater 11 Zürich zu erleben.

Dieser Inhalt wurde von FBM verfasst

Die Geschichte handelt von einem hoffnungsvollen Mormonen, der auf dem Weg ist, seine Mission zu erfüllen. Am Schluss, soviel sei verraten, gelingt es, ein ganzes Dorf zu «bekehren» - wenn auch nicht durch Gottes Wort, sondern mit Hilfe von «Star Wars» und «Harry Potter»…

Diese unverschämte Musical-Satire ist gespickt mit schwarzem, intelligenten Humor und hinterlässt eine absolute «Feel Good»-Stimmung beim Publikum. Clever, scharfsinnig und wunderbar ernst-ironisch. Ein Musical auch für alle, die Musicals nicht mögen!

Mach Dich darauf gefasst:

THIS BOOK WILL CHANGE YOUR LIFE!

THE BOOK OF MORMON

Spieldaten: 10. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020



Dauer: 2h 30 min. (inkl. Pause)



Ort: Theater 11 Zürich



Vorverkauf Tickets: www.ticketcorner.ch



Weitere Informationen: www.musical.ch/de/bookofmormon

Abonniere unseren Newsletter