Ironisch. Derb. Und sehr, sehr lustig! THE BOOK OF MORMON in Zürich.

THE BOOK OF MORMON kommt zum ersten Mal in die Schweiz. Aufgrund der grossen Nachfrage wurde die Spielzeit der dunkelschwarzen Satire von den Machern von South Park bereits verlängert und ist ab 10. Dezember 2019 bis am

5. Januar 2020 im Theater 11 Zürich zu sehen.

Die Geschichte handelt von einem hoffnungsvollen eifrigen Mormonen, der auf dem Weg ist, seine Pflichten zu erfüllen und das Wort des Buches Mormon zu verbreiten. Als er mit seinem sehr eigenwilligen Gefährten zusammentrifft und nicht an seinen Traumort (Orlando), sondern dem genauen Gegenteil (Uganda) geschickt wird, wird sein Glaube, aber auch seine geistige Gesundheit hart auf die Probe gestellt.

The Book of Mormon ist ganz nach South Park Manier bitterböse und politisch absolut inkorrekt. Freunde des schwarzen Humors kommen voll und ganz auf ihre Kosten.

Mach Dich darauf gefasst:

THIS BOOK WILL CHANGE YOUR LIFE!

THE BOOK OF MORMON

Spieldaten: 10. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020



Dauer: 2h 30 min. (inkl. Pause)



Ort: Theater 11 Zürich



Vorverkauf Tickets: www.ticketcorner.ch



Weitere Informationen: www.musical.ch/de/bookofmormon

