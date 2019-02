Promotion

Der Ruf der Wildnis: Gestatten, Tagschatten!

Mit der heiss erwarteten Fortsetzung DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3: DIE GEHEIME WELT von DreamWorks Animation findet am 7. Februar eines der beliebtesten Animations-Abenteuer aller Zeiten seinen fantastischen Höhepunkt.

Die besondere Verbindung zwischen dem heranwachsenden Wikinger Hicks und seinem treuen Nachtschatten-Drachen Ohnezahn entwickelte sich zu einer epischen Saga über tiefe Freundschaft und spektakuläre Abenteuer.

Als der Filmregisseur und Drehbuchautor Dean DeBlois sich auf die Suche nach dem zentralen Motiv in Ohnezahns und Hicks letztem Kapitel machte, tauchte unweigerlich eine Frage auf: Wie würde es aussehen, wenn ein Nachtschatten erwachsen wird und sich nach einem Leben ausserhalb einer Gemeinschaft von Menschen sehnt?

Als Ohnezahn dem weissen «Tagschatten“ (so wurde der Drache von Astrid bezeichnet) zum ersten Mal begegnet, ist es sofort um ihn geschehen. Das zauberhafte schneeweisse Drachenweibchen handelt instinktiv – und Ohnezahn fühlt sich unwiderstehlich zu der Wildnis hingezogen, aus der es kommt und in die es ohne Zweifel zurückkehren wird. «Ohnezahn ist zwischen seiner Loyalität gegenüber Hicks und seiner eigenen Natur hin- und hergerissen», so DeBlois. «Letztere wird für ihn vom Tagschatten verkörpert. Sie symbolisiert eine makellose Existenz ohne Menschen.»

Der Tagschatten erfüllt zwei verschiedene Funktionen: Zum einen ist sie eine deutliche Erinnerung daran, dass wilde Drachen Menschen gefährlich werden können. Zum anderen zeigt sich an ihr, dass man mit denjenigen zusammengehört, bei denen man Liebe findet. Der Tagschatten ist wie eine Löwin, die Ohnezahn zurück in die Wildnis lockt.

DeBlois räumt ein, dass es nicht leicht war, den neuen Charakter zu erfinden – schliesslich musste er liebenswert und extravagant genug sein, damit ihm die Zuschauer verzeihen, ihr Lieblingsduo auseinandergebracht zu haben. «Der Tagschatten ist für Ohnezahn die Verheissung einer eigenen Familie», so DeBlois. «Sie ist gekommen, um ihn zurück in die Wildnis und sein wahres Zuhause zu führen. Damit ihr die Zuschauer das nicht übelnehmen, mussten wir ihr eine so charmante und unverwechselbare Persönlichkeit schenken, dass sie die Herzen im Sturm erobert. Da wir das Ganze obendrein ohne Sprache umzusetzen hatten, mussten wir ihren Charakter so gestalten, dass er bei unseren Zuschauern vertraute Gefühle weckt.»

Dem Tagschatten Individualität zu verleihen, ging für das Team mit einer Reihe von Herausforderungen einher. Zunächst einmal war da die Frage, wie eine Variante von Ohnezahns Spezies überhaupt aussehen und auftreten sollte. Am Ende entschieden sich die Animatoren für einen eindeutig katzenhaften Charakter – das Selbstvertrauen, die Eleganz und die Angriffslust von Grosskatzen eingeschlossen. Während Ohnezahns Verhaltensrepertoire von Pferden, Hunden und anderen domestizierten Tieren beeinflusst ist, wollten die Animatoren beim Tagschatten gewissermassen auf der wilden Seite bleiben. DeBlois erklärt: «Die Interaktionen zwischen dem Tagschatten und Ohnezahn sind geprägt von Anziehung, Neugier, Gefahr… im Prinzip von allen Dingen, die eine frische Beziehung charakterisieren können.»

Zu den denkwürdigsten Momenten von DIE GEHEIME WELT gehört sicherlich eine der ersten Sequenzen, die in Produktion ging: Ohnezahns erste Begegnung mit ihr am Strand. Die Szene baut grösstenteils auf die musikalische Untermalung und wirkt wie ein Tanz: Zu sehen ist Ohnezahn, der seine Angebetete zu den verspielten, romantischen Klängen des Komponisten John Powell mit amateurhaften Avancen zu beindrucken versucht. Um Erfolg zu haben, muss er sich aber schliesslich auf das Geschöpf verlassen, das ihn mehr liebt als alles andere auf der Welt: auf seinen Freund Hicks.

Hicks ist es nämlich, der Ohnezahn bei der ersten behutsamen Kontaktaufnahme mit seiner wilden Liebe mit hilfreichen Tipps unterstützt. «Wir haben uns dabei an der Geschichte von Cyrano de Bergerac orientiert und sie mit sehr viel Liebe umgesetzt», verrät DeBlois. «Hicks rät Ohnezahn, das Balzverhalten von Drachen nachzuahmen. Da das Weibchen aus der Wildnis stammt, weiss sie ganz genau, wie diese Liebeswerbung aussehen sollte. Umso schlimmer, dass Ohnezahn sich als linkischer Amateur herausstellt, bei dessen stümperhaften Annäherungsversuchen selbst Hicks die Haare zu Berge stehen.» Was muss ein Drache also tun, wenn er Hals über Kopf verliebt ist? «Ohnezahn hat keine Ahnung, wie er mit seiner Situation umgehen soll, und dieser Tatsache liegt etwas Trauriges zugrunde», so DeBlois. «Ironischerweise sind die Zeichnungen im Sand – also die einzige Sache, die er sich von Menschen abgeschaut hat – genau das, womit er bleibenden Eindruck bei ihr hinterlässt.»

Ab 7, Februar im Kino drachenzaehmenleichtgemacht3.ch

