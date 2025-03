Bild: Colorado Tourism Office

Diese 4 grandiosen Nationalparks in Colorado müsst ihr gesehen haben!

Denver oder besser der Bundesstaat Colorado hält Abenteuer, Eisenbahn-Romantik, Wellness und Wild West bereit. Doch am meisten beeindrucken und überraschen die Nationalparks mit ihren ganz eigenen Naturspektakeln – versprochen!



Eines gleich vorweg: Wer nach Denver in den Bundesstaat Colorado reist, sollte sich für diese einmalige Reise unbedingt genug Zeit einplanen. Zwei Wochen im Herzen der USA umgeben von vier der eindrücklichsten Nationalparks, Geisterstädten aus Goldgräberzeiten und historischen Railroads machen Lust auf mehr! Mehr Canyons, mehr unberührte Natur, mehr Wild West, mehr Abenteuer.

Was auf eurer To-do-Liste stehen sollte, zeigen wir im Nationalpark-Guide, der selbstverständlich auch ein paar Extra-Tipps für besondere Ausflüge und Erlebnisse bereithält.

Reise-Facts:

Zürich – Denver 8704 km, Flugzeit 11:15 Std, Flughafen DEN

Beste Reisezeit für Outdoor-Abenteuer: Mai bis September

Denver: Die angesagte Stadt hautnah erleben

Bevor ihr die verschiedenen Nationalparks besucht, solltet ihr euch unbedingt zwei bis drei Tage Zeit nehmen, um Denver, die Hauptstadt Colorados, kennenzulernen. Die hippe, geschichtsträchtige Stadt liegt am Fusse der Rocky Mountains und genau eine Meile über dem Meeresspiegel. Tatsächlich zählt Denver zu den angesagtesten Städten Amerikas. Die fussgängerfreundliche Stadt überrascht unter anderem mit einer lebendigen und kreativen Kunstszene, die nicht nur an den Fassaden der Häuser sichtbar ist, sondern ganz besonders auch im Denver Art Museum.

Extra-Tipp Denver: Wer das Amerika der 1880er-Jahre spüren und gleichzeitig in das pulsierende Leben der Stadt eintauchen möchte, besucht den Larimer Square mit seinen Backsteinfassaden. Hier, Downtown Denver, reihen sich hippe Bars, Cafés und Boutiquen aneinander.

Und dann geht’s in die Wildnis…

Outdoor-Fans und Naturliebhaberinnen finden rund um Denver ein Eldorado an einmaligen Landschaften und Freizeit-Möglichkeiten.

Nationalpark-Guide

Unberührte Bergwelt im Rocky Mountain Nationalpark

Kaum 90 Minuten westlich von Denver liegt der Rocky Mountain Nationalpark mit seinen üppigen Wäldern, den 4000er-Gipfeln und natürlich dem Colorado River. Die unberührte Bergwelt mit den Bergseen, Flüssen und Wasserfällen laden zum ausgedehnten Wandern oder Mountainbiken ein. Besonders empfehlenswert ist eine Wanderung zu den Alberta Falls, die sich eindrücklich über die Felsen in die Tiefe ergiessen. Der Besuch der Wasserfälle lässt sich wunderbar mit einem Fussmarsch zum Bear Lake verbinden, wo ihr am Ufer eine Pause einlegen könnt und die Aussicht auf den alpinen See und die umliegende Natur samt Bergpanorama geniessen könnt.

Extra-Road-Tipp: Ein ganz besonderer Roadtrip ist jener in den Westen zum Colorado National Monument mit den tiefen Canyons und roten Felssäulen. Übernachtungsmöglichkeiten bieten sich euch im Städtchen Grand Junction.

Der magische Black Canyon of the Gunnison Nationalpark

Südlich des Colorado National Monument liegt der Black Canyon of the Gunnison Nationalpark, wo sich der Gunnison River 800 Meter tief in das dunkle Gneissgestein gegraben hat. Der Blick in die Tiefe dieser einzigartigen Schlucht ist einfach atemberaubend.

Der Black Canyon mit seiner ungewöhnlich dunklen Farbe ist durch und durch einzigartig und definitiv eine ausgedehnte Tour wert. Auf den Panoramastrassen South Rim Road und North Rim Road finden sich zahlreiche Aussichtspunkte, an denen ihr die beinahe senkrechten Canyon-Wände bestaunen könnt.

Wellness-Tipp: Zu den beliebtesten Naturattraktionen Colorados gehören die 29 Hot Springs. Ob luxuriöse Resorts mit sprudelndem Thermalwasser oder lauschige Naturpools, Colorado bietet in fast jeder Ecke Entspannung für die Seele. Wenn ihr euren Roadtrip plant oder Ideen für Tagesausflüge sucht, solltet ihr die heissen Quellen im Blick haben.

Der Great Sand Dunes Nationalpark und eine Gondel

Im Süden des Bundesstaates im Great Sand Dunes Nationalpark könnt ihr ein ganz besonders Naturspektakel sehen: Die bis zu 200 Meter hohen Sanddünen vor den Sangre de Cristo Mountains sind rund 12‘000 Jahre alt. Über die Jahrtausende hat der Wind den Sand von den Flussufern zu jener bizarren Landschaft aufgetürmt. Und ja, das Bergpanorama im Hintergrund ist mindestens so atemberaubend.

Adrenalin-Tipp: Auf dem Weg von Denver in den Nationalpark liegt der Royal Gorge mit Amerikas höchster Hängebrücke und der Seilbahn, in deren Gondeln ihr über die Schlucht fahren könnt. Adrenalinjunkies benutzen dafür die Zip Line oder drehen eine Runde auf dem Skycoaster.

Felsensiedlungen im Mesa Verde Nationalpark

Rund 8 Stunden Autofahrt von Denver entfernt nahe Durango findet ihr den Mesa Verde Nationalpark. Im Park befinden sich rund 4000 archäologische Stätten mit einzigartigen Felshäusern. Bekannt sind etwa die 800 Jahre alten Felsensiedlungen der amerikanischen Ureinwohner oder das Cliff Palace, eine der grössten Siedlungen im Mesa Verde Gebiet.

Eisenbahn-Tipp: Colorado lässt sich auf den zehn teils historischen Eisenbahnlinien erkunden. Zug-Fans werden die mehrtägigen Panoramaausflüge durch die Rocky Mountains lieben. Oder wie wäre es mit einer Fahrt mit der Dampfeisenbahn Durango-Silverton And Narrow Gauge Railroad, die in Durango startet? Die Fahrt lässt sich bestens mit dem Besuch des Mesa Verde Nationalparks kombinieren.

Seid ihr bereit für Naturspektakel, Nervenkitzel und Wild-West-Romantik? Dann los!