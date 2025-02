Erlebt die unglaubliche Vielfalt in der Wüste Nevadas: Las Vegas! Bild: Digital Vision

Auf nach Vegas! Mit diesen Tipps macht ihr im Erlebnis-Mekka echte Ferien

Klar, in Las Vegas besucht man mindestens ein Casino – sonst war man nicht da. Aber: Die Wüstenstadt bietet täglich(!) einmalige Bühnenshows, Konzerte und Sportevents der Extraklasse. Selbst das Naturparadies mit dem berühmten Grand Canyon ist ein Spektakel. Las Vegas vereint Entertainment und Erholung mit Fine Dining und Shopping-Vergnügen. Auf geht’s!



Zirkus- und Zaubershows, Comedy Nights und Konzerte, traumhafte Natur, Kulinarik vom Feinsten und dazu viel Glitzer und Bling-Bling: Las Vegas hat weit mehr zu bieten als Klischees aus Hollywoodfilmen. So viel steht fest!

Die Wüstenstadt in Nevada gilt als die Stadt der 1000 Möglichkeiten (manche sagen sogar der Millionen Möglichkeiten). Bevor ihr einige der besten und spektakulärsten davon kennenlernt, schauen wir uns die Anreise an.

Reise-Facts:

Zürich - Las Vegas 8687 Km, Flugzeit 11 Std, Flughafen LAS

Beste Reisezeit: März – Oktober

Wer in der Hauptstadt des Entertainments und Vergnügens ankommt, macht am besten erstmal einen Spaziergang auf dem weltbekannten Las Vegas Strip. Auf dem knapp 7 Kilometer langen Strip reihen sich Luxushotels und Casinos aneinander. Hier kommt ihr vorbei an Venedig (Venetian Hotel) und Ägypten (Luxor Hotel), und das mit Ausblick auf den Eiffelturm (Paris Hotel). Geniesst die berühmte Wassershow des Bellagio. Wagt auf dem 280 Meter hohen Stratosphere-Tower einen «Free-Fall» oder aber lasst das unvergleichliche Panorama auf dem höchsten Riesenrad Nordamerikas auf euch wirken.

Eintauchen in die einzigartige Natur

Wer bei Las Vegas nur an Casinos und Bling-Bling denkt, hat weit gefehlt! Die Stadt ist umgeben von spektakulärer Natur – allen voran dem berühmten Grand Canyon. Die 450 km lange Schlucht zählt zu den grössten Naturwundern der Erde. Ihr könnt den Canyon zu Fuss, mit dem Helikopter oder sogar mit dem Esel erkunden. Auf dem Weg zur Schlucht liegt übrigens auch der Lake Mead, Amerikas schönster Stausee. Im Westen der Stadt könnt ihr bei einer Tageswanderung die schimmernd rote Steinwelt des Red Rock Canyon bewundern.

Schlemmen im Dining-Paradies der Superlative

Ob traditionell amerikanisch, typisch italienisch, original südamerikanisch oder asiatisch: Vegas stillt jeden Heisshunger – und zwar auf gehobenem Niveau. Die schier endlose Auswahl an Top Restaurants kann so manchen Gourmet überfordern, deshalb gibt es einen online Kulinarik-Reiseführer mit den angesagtesten Schlemmer-Adressen.

Only in Vegas: Zauber, Akrobatik, Konzerte und Comedy

Natürlich! Ein Besuch im Casino muss sein, wenn ihr in Vegas weilt. Doch wer das echte (Nacht-)Leben der Wüstenstadt kennenlernen will, sollte das Konzert- und Showprogramm am besten schon bei der Reiseplanung zu Rate ziehen. Las Vegas bedeutet never ending entertainment! Lasst euch in einer «Only in Vegas Show» in eine andere Welt entführen. Sei es bei einer Zaubershow von David Copperfild oder bei einer Akrobatik-Show auf höchstem Niveau, zum Beispiel im weltbekannten Cirque du Soleil.

Auch wer auf Musik oder Comedy steht, hat in der Welthauptstadt der Unterhaltung die Qual der Wahl. Hier geben sich musikalische Weltstars die Türklinke in die Hand und kaum ein Comedian macht auf seiner Welttour nicht auch Halt in Vegas.

Die Shopping-Paläste zu Füssen

Wer eine Pause vom Unterhaltungsprogramm braucht oder einfach Shopping-Lust verspürt, wird in Vegas mit einer Fülle an entsprechenden Palästen beschenkt. Fast 7 Millionen Quadratmeter Einkaufsvergnügen warten auf euch. Egal ob euer liebstes Modegeschäft oder die Luxusmarken-Boutique: In den Shopping-Tempeln von Vegas liegen sie euch alle zu Füssen.

Tipp fürs kleine Budget: Zwischen dem nördlichen Ende des Stripe und Downtown Las Vegas findet ihr den «North Premium Outlets» mit über 175 Designern und Marken und Rabatten bis zu 65 Prozent. Am Südende des Strips vereint der «South Premium Outlets» nochmals 140 Outlet Stores. Eure Lieblingsmarke ist bestimmt auch dabei.

Auch beim Sport zählen nur Superlative

Boxkämpfe, NBA-Basketballspiele, NHL-Eishockeyspiele in der T-Mobile Arena, American Football im Allegiant Stadium, eine durchgeknallte Monstertruck Show oder Rodeo: In Vegas zählen auch beim Sport nur Superlative. Deshalb bezeichnet sich die Stadt auch gerne als grösste Sportarena der Welt. Und wahrlich! Täglich finden hier Sportevents statt, die ihr entweder Live oder in einer der unzähligen Sportbars mitverfolgen könnt. Wem die Battles nicht Nervenkitzel genug sind, kann sein Glück bei einer Sportwette herausfordern. Wo, wenn nicht in Vegas ist genau der richtige Ort dafür?

Seid ihr bereit für die Weltstadt des Entertainments und Nervenkitzels? Dann los!