In eine neue Welt abtauchen? «Book of Ra» macht es möglich!

Abenteuer erleben – ohne das Haus zu verlassen? Kein Problem!

Suchst du eine Beschäftigung, welche dich in eine ganz neue Welt eintauchen lässt? Im Spiel «Book of Ra» kannst du dich in eine geheimnisvolle Welt des alten Ägypten stürzen und dich als Forscher nach der Suche nach einem wertvollen Buch unter Beweis setzen.

Das Spiel «Book of Ra»

Wie der Titel schon erraten lässt, ist das Spiel von magischer Bedeutung. Dies liegt vor allem an einem Symbol: dem Wild-Symbol. Tritt es auf, ist es in der Lage, alle anderen Felder zu ersetzen. Eine Gewinnlinie ergänzt sich auf diese Weise direkt zum maximal möglichen Gewinn und erlangt dadurch neue Stärke.

Allgemein gilt: Je mehr Bücher des Sonnengotts in einer Runde zu sehen sind, desto besser steht es um die generellen Gewinnchancen des Spielers.

Aber nicht nur das Wild-Symbol ist von grosser Bedeutung. Sondern auch sogenannte Scatter, welche im Spiel auftreten. Konkret bedeutet dies, dass wenn ein Spielfeld nach einem Dreh mindestens drei Bücher aufweist, kann sich der Spieler über gleich zehn Freispiele erfreuen – in denen kein Einsatz zu bezahlen ist.

«Book of Ra» und weitere unterhaltsame Spiele wie beispielsweise «Lucky Lady's Charm Deluxe», «Sizzling Hot Deluxe» und «Dolphin's Pearl Deluxe», die vom führenden Spiele-Anbieter Greentube stammen, stehen dir derzeit neu auf mycasino.ch zur Verfügung.

Wir wünschen viel Spass beim Spielen!

Die besten Spiele von Greentube findest du ab sofort auf mycasino.ch. Das Grand Casino Luzern nimmt seine Verantwortung im Bereich Spielsicherheit sehr ernst. Alle Casino-Spiele erfüllen höchste Standards für Sicherheit und Transparenz. Zudem wird jedes Spiel von der eidgenössischen Spielbankenkommission einzeln bewilligt.

