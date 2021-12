Promotion

Entspannen dank ferngesteuertem Heizen aus der Ferne

MakeHeatSimple ist ein Programm von EnergieSchweiz und seinen zahlreichen Partnern zur Senkung der Energiekosten von Zweitwohnungen. Mit der Installation von Fernbedienungssystemen könnten allein in den rund 700 000 Zweitwohnungen in der Schweiz mehr als 2000 GWh/Jahr eingespart werden.

Wie nützlich eine fernbediente Heizung ist, zeigt sich nicht nur in den Wintermonaten. Denn eine Fernbedienung für die Heizung ist das ganze Jahr sinnvoll. Mit wenigen Handgriffen gelingt die Installation. Die grossen Pluspunkte sind weniger Energieverbrauch, weniger Heizkosten und mehr Sicherheit.

Fernbediente Heizungen eignen sich für Chalets sowie Stockwerkeigentum gleichermassen. Es gibt eine Vielzahl an geeigneten Produkten für fast alle Arten von Heizungen.

So ist man per Smartphone in Echtzeit über den Status seiner Heizung informiert und kann diese aus der Ferne jederzeit steuern: vor der Anreise, im Fall einer Vermietung oder bei Unvorhergesehenem. Diese Flexibilität und Gewissheit über das Funktionieren der Heizung ist ein echter Komfortgewinn.

Was die Kosten betrifft: Eine Installation beläuft sich zwischen 500.– und 2’500.– Franken, ist schnell amortisiert und bringt bis zu 60% Energieeinsparungen.

Falls bei Ihnen Renovationen anstehen, packen Sie die Gelegenheit beim Schopf und erhöhen Sie den Komfort, egal ob Stockwerkeigentum oder Chalet.

Und so funktioniert es: