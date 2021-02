Promotion

Es gibt einen Robert Redford für Kühe



Es gibt einen Robert Redford für Kühe

Redford wer? Dann bist du wohl zu jung für den Pferdeflüsterer. Macht nix. Es gibt auch einen für Kühe.

1998. «Der Pferdeflüsterer» mit Robert Redford kommt in die Kinos. Oder «The Horse Whisperer», wie der Film im Original hiess. Falls du ihn noch nicht gesehen hast, hast du vielleicht eine Wissenslücke oder eine Vorliebe für andere romantische Filme. Oh je, kann vorkommen. 2020. Kühe sind die neuen Pferde. Es gibt nämlich auch einen Kuhflüsterer und der heisst Christian Manser. Zwar hat er es noch nicht in die Kinos geschafft, seine Arbeit beeindruckt aber allemal. Manser ist Kuhsignal-Trainer. Er liest aus dem Verhalten, dem Aussehen und der Körpersprache der Tiere, wie es ihnen geht. Hier findest du seine ganze Geschichte.

Alles, was du wissen musst.



