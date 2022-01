Party & volle Guetzlidose gefällig? Guetzli-Swap organisieren!

Lust auf einen entspannten Abend mit netten Menschen und Guetzli-all-you-can-eat? Dann veranstalte diesen Winter doch mal einen Guetzli-Swap. Was das genau ist und Tipps für deine Guetzliparty gibts hier.

Guetzli-Swap, Cookie Swap, Guetzliparty, Guetzlitauschbörse, nenn es, wie du willst. In jedem Fall ist die Rede vom wohl coolsten Food Swap der Vorweihnachtszeit. Motto: «Ware gegen Ware». Alle Gäste der Party bringen eine bestimmte Menge, z. B. 1 kg, einer Guetzlisorte mit. Am Swap-Abend bedient sich jede:r an den Guetzliköstlichkeiten der anderen Gäste. Und geht am Ende mit einer grossen Box voller gemischter Guetzli nach Hause. Genial, oder?