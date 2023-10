Von den Jahreszeiten treibt es der Herbst am buntesten. Auch auf dem Teller bild: swissmilk

Promotion

Hunger? Wir haben feine Fertig-in-30-Minuten-Herbstrezepte

Jetzt geniessen wir doch den Schweizer Herbst auf dem Teller. Aber was mit Kürbissen, Krautstielen und Randen anstellen? Wir haben dir fünf Alltagsrezepte zusammengestellt, die in 30 Minuten auf dem Tisch stehen. Merci, bitte, gärngscheh!

Nudeln mit Krautstiel-Rahmsauce

bild: swissmilk

Geht es dir auch so? Du findest Krautstiel eigentlich ein tolles einheimisches Gemüse, aber so richtig eine Idee, was damit rasch auf den Tisch gezaubert werden kann, hast du nicht. Unser Vorschlag: Kombiniere ihn mit Rahm und dazu eine feine Pasta oder Nudeln.

Zum Rezept

Kürbissugo auf Taglierini

bild: swissmilk

Weil wir gerade von Pasta reden. Mit diesem Kürbissugo überstehst du den Winter und vermisst die frischen einheimischen Tomaten nur ein kleines bisschen. Wird dein neues Ich-weiss-nicht-was-kochen-Gericht.

Zum Rezept

Herbstgeschnetzeltes

bild: swissmilk

Wer es noch nicht weiss: Poulet und Apfel sind ein kulinarisches Traumpaar. Und weil das Rezept so schnell auf dem Tisch steht, darf schon fast von einem Speed-Date gesprochen werden.

Zum Rezept

Käseschnitten

bild: swissmilk

Okay, Käseschnitten sind nicht gerade der neuste Trend am Food-Himmel. Aber wenn wir die Sache einmal objektiv betrachten: Sie sind schnell gemacht, du verhinderst damit Food Waste (altes Brot und oder Raclettekäse) und alle mögen sie. Ah ja und schnell gemacht sind sie eben auch.

Zum Rezept

Pilz-Kartoffel-Randenblech

bild: swissmilk

Ofengemüse ist so toll, weil je nach Saison die Gemüse angepasst werden können und so immer etwas Regionales und Saisonales auf dem Teller landet. Unser Herbstvorschlag ist mit Pilz, Randen und Kartoffeln.

Zum Rezept

Suchst du noch mehr schnelle Herbstrezepte? Hierlang.

Darfs ein feines Herbstdessert sein? Von Süssmostcrème bis Quittenwähe.