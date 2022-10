Expertin in Sachen Ernährung & Profisport: Simone Reber, hier mit Sprinter William Reais. bild: swissmilk

Optimal regenerieren nach dem Sport? Dieses Getränk hilft.

Die Muskeln brennen vom Hantelstemmen und der Schweiss läuft nach dem Joggen? Jetzt bloss nicht duschen und aufs Sofa fallen. Denn dein Körper braucht jetzt Nahrung und Flüssigkeit. Aber was? Wir haben eine Expertin gefragt: Ernährungscoach Simone Reber.

Du musst kein:e Spitzensportler:in sein, um dich mit dem Thema Regeneration zu beschäftigen. Auch wenn du deinen Körper als Hobbyathlet:in sportlich forderst, solltest du jetzt weiterlesen. Denn auch dann willst du ja, dass dein Körper schnell wieder fit ist fürs nächste Training, und Lust auf Muskelkater hast du auch nicht, oder?



Wir haben Ernährungsberaterin Simone Reber auf den Zahn gefühlt: Sie ist ehemalige Profisportlerin und berät mittlerweile Sportler:innen als Ernährungscoach. Welches ihrer Meinung nach der beste Recovery Drink ist und warum? Lies selbst.

Simone, Hand aufs Herz: Ist Milch als Regenerationsgetränk wirklich besser als Wasser, weil sie neben dem Wasser auch noch andere wichtige Stoffe enthält?

Genau, Milch ist sehr komplett: Ihre Mikronährstoffe helfen dabei, das Wasser im Körper zurückzuhalten. Ausserdem enthält sie Kohlenhydrate, also Zucker, mit denen der Körper seine Reserven wieder auffüllen kann. Dazu kommt Eiweiss, das hilft, die Muskeln wieder fit zu machen.

Ich muss ehrlich sein: Ich kann mir nicht vorstellen, beim Training Milch zu trinken …

(lacht) Nein, nein, nicht während des Sports. Milch ist das ideale Regenerations- und Rehydrationsgetränk NACH dem Sport. Du meinst wohl Sportgetränke – die trinkt man während des Trainings. Sie enthalten Wasser und Kohlenhydrate. Regenerationsgetränke enthalten zusätzlich z. B. noch Eiweiss.

Aber was heisst das konkret für mich? Trinke ich also nach dem Sport pure Milch? Und wie viel davon?

Tatsächlich ist es so: Möchte ich mit der Milch alles decken, inklusive Kohlenhydrate, müsste ich fast einen 1l nach dem Training trinken. Darum ist meine Empfehlung: 4-5dl Schoggimilch und dazu noch ein Brötli, Biberli etc., damit man komplett Zucker, Eiweiss und Flüssigkeit hat.

«Milch und Haferdrink sind beides weisse Getränke, aber das ist auch schon alles.» Simone Reber, Ernährungsberaterin

Thema Milchalternativen: Es gibt ja mittlerweile viele alternative Produkte wie den Haferdrink. Eignet der sich jetzt nicht so gut als Regenerationsgetränk?

Von mir aus gesehen nicht. Was Milch und Haferdrink gemeinsam haben: Beides sind weisse Getränke, aber das ist auch schon alles. Im Haferdrink stecken mehr Kohlenhydrate, denn Hafer ist ja ein Kohlenhydrat, und sonst nichts. Milch dagegen liefert zusätzlich Eiweiss, gute Kohlenhydrate und Mineralstoffe. Viele Pluspunkte also für die Milch.​

