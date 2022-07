Nicht der klassische Campingplatz: Camping zwischen Stall und Weide. bild: swissmilk

Voller Camping? DIE Lösung: Schlafen auf dem Bauernhof

Nach Mallorca fliegen oder Sylt fahren kann ja jede:r. Campingferien in der Schweiz machen übrigens auch. Und auf einem Bauernhof erst recht. Zahlreiche Milchproduzent:innen und andere Landwirte bieten extra Stellplätze für Campinggäste an. Oft inklusive feinster Hofprodukte. Näher am Hofladen geht kaum.

Es ist so still, dass man den Wind in den Blättern der Obstbäume hört. Oder das Geräusch, das entsteht, wenn eine Kuh ein Maul voll Grashalme nimmt und sie abrupft. Man kann den Kühen zusehen, wie sie vom Stall auf die Weide wechseln, oder man verbringt den ganzen Tag damit, die Hofkatze zu streicheln. Und wenn man als Campinggast mal hungrig wird, dann schaut man im Hofladen vorbei oder heizt den Grill auf dem lauschigen Plätzchen ein, auf dem man sich niedergelassen hat. Camping boomt und das haben auch viele Landwirtschaftsbetriebe erkannt. Sie bieten Stellplätze auf Plattformen wie nomady.ch, park4night.com oder bauernhof-ferien.ch an. So auch der Wydhof im Zürcher Unterland.



Campieren neben dem Schopf

Der Wydhof liegt in Flaach im Norden des Kantons Zürich, an einem Bogen des Rheins zwischen Eglisau und Schaffhausen. In der Nähe mündet die Thur in den Rhein. Das Dorf Flaach liegt am Hang. Madeleine Bachmann ist auf dem Hof für die Gäste zuständig. Es gibt eine Ferienwohnung im Haupthaus, 30 Schlafplätze im ehemaligen Stall und nun auch den Stellplatz. Von April bis Oktober ist sie voll beschäftigt, die Gäste zu betreuen, und kann bei der Arbeit im Kuhstall, auf den Feldern oder mit den Pferden nicht mithelfen. Doch es lohnt sich: Die «Hotellerie» trägt einen ordentlichen Teil zum Einkommen bei. Die Betten sind gut ausgelastet und der Stellplatz hat laut Bachmann «eingeschlagen wie ein Blitz»: Die Nachfrage ist gross.

