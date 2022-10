Alles, was du wissen musst.

Aprikotieren heisst das Zauberwort. Was das nun wieder ist: Aprikosenkonfitüre wird erwärmt und auf das noch warme Gebäck verstrichen.

Wie wird eine Kuchenglasur mit Zucker so richtig schön glänzend?

Was ist der Unterschied zwischen Zopf- und Weissmehl

Berechtigte Frage, einfache Antwort. Die Kartoffel ist eine kleine Diva und hat so seine Zicken. Sie sollte in einem kühlen (aber frostsicheren), dunklen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Ein Keller oder eine Garage ist perfekt. Der Kühlschrank eignet sich weniger, denn: fällt die Temperatur unter 4 Grad verändert sicher der Geschmack. Sonst einfach kleinere Mengen kaufen.

Schmand ist die osteuropäische Bezeichnung für Rahm. Er ist aber eher eine Art Sauerrahm, der sich auch in Deutschland hoher Beliebtheit erfreut. Da es Schmand bei uns nicht zu kaufen gibt: Mische im Verhältnis 1:1 Saurerrahm und Crème fraìche. Dann passts.

Was ist eigentlich Schmand? Und vor allem: Wie ersetze ich ihn?

