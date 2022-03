Promotion

Körperteile zum Anbeissen? Nö. Einfach Fasnachtsgebäcke.

Genau. Körperteile. Gebäck. Wer auch immer auf solche Namen kommt, wir haben die Rezepte parat. Und da grad Fasnacht ist oder war oder vielleicht ausfällt, haben wir unsere Datenbank nach solchen oder passenden Körperteilen durchsucht. Hier eine kleine Auswahl.

Flach und pudrig: der Chnöiblätz

Der Klassiker: Fasnachtschüechli. Die kann man zwar einkaufen, aber auch selbst machen. Wir haben dazu ein feines Landfrauenrezept von Migga Falett gefunden. Und es ist so, die flachen, frittierten Teigscheiben sind tatsächlich auch unter dem Namen Chnöiblätze bekannt. Wir wussten nicht, was ein Chnöiblätz ist, haben uns aber von unserem Rezeptprofi Sabine sagen lassen, dass man früher den Teig über ein jungfräuliches Knie lang gezogen hat. Also über das Knie einer Jungfrau und das auch nur je nach Quelle, falls das grad für Verwirrung sorgte. Wie auch immer: kein Körperteil. Egal. Geschmacklich ist der Chnöiblätz einwandfrei.



Hier geht es zum Rezept.

bild: swissmilk

Braun gebrannt: die Meitschibei

Und da sind sie, die Meitschibei. Ein traditionsreiches Gebäck, das eigentlich ganzjährig funktioniert. Halt immer dann, wenn man bei einer Schoggimilch oder dem Kaffee plötzlich Lust auf feinen Hefeteig mit aromatischer Füllung bekommt. Irgendwie sind die Meitschibei halt doch sehr verführerisch.



Hier geht es zum Rezept.

bild: swissmilk

Zarte Versuchung: Schenkeli

Machen wir doch die Beine noch komplett mit Schenkeli. Keine Pouletschenkel, sondern auch ein typisches Gebäck in der Fasnachtszeit. Frisch und noch etwas lauwarm schmecken sie am besten. Heisst also: Ab zum Backofen und gleich selbst Hand anlegen. Es ist Schenkeli-Back-Zeit.



Hier geht es zum Rezept.

bild: swissmilk

Falsch in der Jahreszeit (aber gut): der Spitzbueb

Und dann noch alles andere als fasnächtlich, aber nicht nur auf ein Körperteil beschränkt: der Spitzbueb. Ein typisches Weihnachtsguetzli, das nicht mehr so recht ins Frühjahr passen will. Trotzdem, ein einfaches Rezept mit feinem Resultat. Hier geht es zu den Spitzbuben, damit man sich den Link schon mal für kommende Weihnachten merken kann. Oder halt für die Fasnacht, da hat man ja ohnehin Narrenfreiheit.



Hier geht es zum Rezept.

bild: swissmilk