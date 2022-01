Auch im Winter ist regional und saisonal kochen keine Hexerei. bild: swissmilk

Gemüse-Nebensaison gibt es nicht: schnelle Wintergemüserezepte

Kann ich auch im Winter mit saisonalen Zutaten kochen? Aber sicher! Es gibt eine grosse Auswahl an Schweizer Wintergemüse. Das Problem: In der Winterzeit fehlen oft die Alltagsideen. Da können wir helfen. Wir haben dir eine Auswahl an Rezepten mit Wintergemüse zusammengestellt.

Winter-Ratatouille (40 Min.)

10 Minuten Gemüse rüsten und schnippeln, 30 Minuten köcheln lassen und schon steht das winterliche Sommerrezept oder besser das sommerliche Winterrezept auf dem Tisch.



Spätzlipfanne mit Wintergemüse (45 Min.)

Wenn Spätzli auf Rüebli und Kürbis treffen … wird es fein. Muss es besonders schnell gehen, dürfen es auch gekaufte Spätzli sein. AUSPROBIEREN.



Winter-Suppen (alle in 30 Minuten frisch zubereitet)

Suppen gehören zum Winter. Sie sind schnell gemacht, eignen sich gut zum Aufwärmen und sind mit einem feinen Brot serviert eine vollwertige Mahlzeit. Unsere Winterklassiker:



Viele weitere Rezepte, Infos und Tipps zu den verschiedenen Schweizer Wintergemüse findet du hier.