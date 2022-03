So lieben wir das: Aus Resten mach Feines. bild: swissmilk

Promotion

Wir zeigen dir das Feinste, das du aus Resten machen kannst.

Für die einen sind es nur traurige Kartoffelstock-, Brot- oder Reisresten. Für uns sind sie die Grundlage für superfeine Gerichte. Du willst Beweise? Schau dir unsere Videos und Restenrezepte an und Resten sind ab heute überhaupt gar nicht mehr traurig.

Brotresten

Frisches Brot: das Beste. Noch lauwarm, mit Butter? Das Allerbeste. Aber allerspätestens an Tag drei muss dann der Toaster retten. Bis JETZT. Denn es gibt so viele feine Ideen für Brotresten jenseits von Toaster oder Entenfüttern. Wir zeigen dir drei und bei allen springt am Ende immer ein richtig feines Hauptgericht bei raus.

Was kann ich aus altbackenem Brot kochen? Video: YouTube/Swissmilk - official

Alle drei Brotresten-Rezepte zum Nachlesen:

Brot-Käse-Auflauf (No Food Waste)

Brotsalat mit Mozzarella und Gemüse (No Food Waste)

Fruchtige Käseschnitte mit Mozzarella (No Food Waste)

Kartoffelstockresten

Auch so ein Restenkandidat … Denn Kartoffelpüree sättigt dann doch irgendwie meist schneller als gedacht. Auch am nächsten Tag ist der Stock natürlich noch gut und fein, aber ja – was bloss dazu essen? Vielleicht gefällt dir ja eine unserer drei Antworten.

Alle drei Kartoffelstockresten-Rezepte zum Nachlesen:

Kartoffelstockgratin (No Food Waste)

Gröstl aus Kartoffelstockresten (No Food Waste)

Kartoffelstock-Bratlinge (No Food Waste)

Reisresten

Wer kennt es nicht? Liegt der rohe Reis im Topf, hast du immer das Gefühl davon NIIIEMALS satt zu werden. Also lieber noch mal etwas Reis nachgeschüttet. 20 Minuten Quellzeit und ein Deckellüpfen später hat man sie dann, die Reisberge bis unter den Deckel. Ab jetzt gilt: Super, wenn du nicht alles schaffst. Denn sonst würdest du nicht in Genuss dieser drei feinen Reisrestenideen kommen.

Alle drei Reisresten-Rezepte zum Nachlesen:

Gemüse-Reissalat mit Käse (No Food Waste)

Gemüse mit Reis-Hackfleisch-Füllung (No Food Waste)

Gemüse-Reisbällchen (No Food Waste)