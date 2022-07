Die Alge gehört auch dazu. bild: adobe stock

Superfood: Da stehen auch die Kühe drauf.

Superfood, nicht nur für Menschen topaktuell und in aller Munde. Auch Kühe mögen Superfood! Wen wunderts, sie sind ja auch echte Feinschmeckerinnen. Zum Glück gibt es im Weideland Schweiz haufenweise davon. So sind unsere Kühe bereits heute gut mit gesundem Futter versorgt. Und was könnten sie in Zukunft fressen?

Schnelles Wissen: 5 Facts zum Schweizer Kuhfutter

Viel Gras für unsere Kühe

Zwei Drittel unserer landwirtschaftlichen Flächen sind bedeckt von Wiesen, Weiden und Alpmatten, auf denen reichlich Futter für unser Vieh wächst. Die graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion passt deshalb ideal zu unserem Land. 90% aus der Schweiz

Die Schweiz liefert perfektes Futter für unsere Kühe. Unsere gut 500'000 Schweizer Milchkühe benötigen im Jahr rund 8'389'000 Tonnen Futtermittel. Rund 90% davon stammen aus Schweizer Produktion.

Viel Raufutter, wenig Kraftfutter

Die tägliche Futterration einer Schweizer Milchkuh besteht zu vier Fünfteln aus hiesigem Raufutter und nur zu einem Fünftel aus Kraftfutter.

Futtermittel aus nachhaltiger Produktion

Die Milchkühe in der Schweiz erhalten nur streng kontrollierte, art- und umweltgerechte Futtermittel.

Ohne Palmöl

Die Marke «swissmilk green» garantiert, dass die Milchkuhfütterung zu 100% frei von Palmöl und Palmfett ist.​

Hier erfährst du mehr über den Speiseplan der Kuh.

Ist das alles? Nope

Gras, Klee, Kräuter, Heu und Mais. Das ist ja echt fein, aber gibt es da noch mehr? Tatsächlich. Die «Gute News»: Nach noch mehr Kuh-Superfood wird geforscht. Und Algen sind ganz heisse Kandidaten. Algen? Wer denkt da nicht zuerst an Meer oder Sushi? Was kaum jemand weiss: Algen sind auch in der Schweiz ein grosses – und zukunftsweisendes – Thema. Bei uns regional produzierte Mikroalgen könnten künftig als Futtermittel für unsere Kühe dienen. Aber wie soll das genau gehen? Dieser Frage gehen unsere Hosts im Podcast (s. unten) nach und schnappen sich dafür Expertinnen und Experten, die bereits auf dem Gebiet forschen.