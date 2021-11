Von der Stadt aufs Land? Das muss kein Traum sein. bild: adobe stock

Immer eine gute Idee: Bye bye Stadtleben.

Gummistiefel nicht vergessen: Ein ganzes Radio-Team geht auf den Bauernhof arbeiten und der Stadtjunge Sandro machte beim Bauernhof-Praktikum «Lifere nid Lafere» mit. Kulturschock oder endlich reine Glücksgefühle?

Sandro hat es gemacht. Für das Hofpraktikum «Lifere nid Lafere» hat er seinen Job als Chef einer Bar für eine Woche an den Nagel gehängt und ist auf die Alp gezogen. Im Podcast schildert er seine erlebnisreiche Praktikumswoche. Die Webserie mit Sandro ist dann in Kürze auf swissmilk.ch oder dem YouTube-Kanal von swissmilk zu sehen.



Auch ein ganzes Radiomoderatorenteam hat es auf einen Bauernhof verschlagen. Und ja, das war ebenfalls ereignisreich. Stellvertretend für das Team erläutert Morgenshow-Host André Sauser, was in 10 Tagen auf einem Hof alles so passieren kann. Und er beantwortet die brennendsten Fragen: Wer ist Ruedi? Und weshalb wird er hin und wieder zugeschissen?

Jetzt in den Podcast mit Sandro und André reinhören.

Milch ist die Basis für unglaublich vielfältige Schweizer Produkte. Produkte, hinter denen Menschen und viel Arbeit stecken. In unserem Podcast gehen wir auf eine Reise durch die Schweizer Milchwirtschaft.Auf Swissmilk Spotify und Deezer abonnieren!