Die sommerliche Dreifaltigkeit: Raclette, Grill und Gesellschaft. bild: swissmilk/raclette suisse

Promotion

Freundschaft und Vielfalt mit zartschmelzendem Grillgut feiern

In der Schweiz haben Winter und Sommer ihre eigenen kulinarischen Traditionen: Raclette an kalten Tagen, Grillieren an heissen Tagen. Aber mal ehrlich, warum sollte man den Genuss auf bestimmte Jahreszeiten beschränken?

Wir haben am 1. Januar das erste Mal in diesem Jahr grilliert. Mit den Resten der Silvesterparty und den Freunden, die dabei waren. Grillieren im Winter? Check. Und diesen Sommer wollen wir auch nicht auf Raclette verzichten! Es ist einfacher, als es aussieht. Hast du Feuer? Hast du Käse? Dann kannst du dein Raclette machen, wo du willst.

Eine nobelpreiswürdige Erfindung

Alfred Nobel wartet auf sein Raclette, Sommer 2023 bild: swissmilk/midjourney

Das Raclette Grillpfännchen ist eine einfache Erfindung, die aber mindestens einen Nobelpreis verdient hätte.

Dank diesem genialen Gadget müssen Flexitarier, Vegetarier und andere Freunde der genussvollen Vielfalt nicht mehr so tun, als ob sie gerne grillieren würden. Ein guter Raclettekäse, saisonales Gemüse aus der Region und schon kann es losgehen.

Genussvolle Vielfalt

Die uralte Kombination von Würstchen und Chips hängt dir zum Hals raus? Hast du Lust, das Grillieren zu revolutionieren? Dann wage das kulinarische Abenteuer! Zum Beispiel mit diesen Rezepten, die dir helfen, das Beste aus deinem Grillpfännchen herauszuholen und deine Grillgerichte kreativ zu gestalten:

Sommerpizza im Grillpfännchen

bild: swissmilk/raclette suisse

Diese Mini-Pizzen sind der Inbegriff von «Pizza goes wild». Unsere Freunde und Freundinnen aus Italien werden zwar die Augen rollen, aber mit diesem Pizza-Hack für den Schweizer Sommer, wer braucht da schon Ferien in Italien?

Raclette mediterran

bild: swissmilk/raclette suisse

Oliven, getrocknete Tomaten, Paprika und Frühlingszwiebeln – mehr braucht es nicht, um glücklich zu sein. Eine Geschmacksexplosion, die dich sofort aus deinem Alltag entführen wird. Bei dieser köstlichen Raclette-Variante erlebst du mediterrane Genüsse vom Feinsten.

Raclette-Bruschetta

bild: swissmilk/raclette suisse

Schon allein die Bruschetta an sich ist der Hammer. Und dann auch noch mit Raclette-Käse... einfach himmlisch! Brot auf dem Grill kurz anrösten, während der Käse im Grillpfännchen schmilzt, und der Rest geht wie von selbst. Yum.

Mini-Calzone mit Raclettekäse

bild: swissmilk/raclette suisse

Da du deinen Pizzateig für das erste Rezept bereits vorbereitet hast, können wir der Versuchung nicht widerstehen, dir diese Variante der Mini-Calzone aus dem Grillpfännchen vorzustellen. Du brauchst dafür zwei Pfännchen: eines, um dein Essen zuzubereiten, und eines, um es vor den gierigen Fingern deiner hungrigen Gspänlis zu schützen, die deinen Grill mitbenutzen.

1.-August-Raclette mit Cervelat

bild: swissmilk/raclette suisse

Na gut, okay, Würstchen und Raclette zu kombinieren, ist auch möglich. Dieses Rezept ist eine Menge Schweiz auf einem Teller, als ob sich der König des Sommers (Cervelat) und die Königin des Winters (Raclette) unsterblich ineinander verliebt hätten. Nein, aber schau dir an, wie sie sich in ihrem Pfännchen kuscheln, die beiden. Was für ein heisser Sommer!

