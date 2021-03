Ist dein Name unter den Top-5-Kuhnamen? Finde es heraus.

Promotion

Bild: Swissmilk

Good News für dich! Corona ist vielleicht bald vorbei. Für 600 Kuhkälber dauert es aber noch ein wenig, denn sie wurden Corona getauft.

Mia, Emma und Sofia. Das waren die beliebtesten Mädchennamen 2019. Die 2020er-Liste für Jungs und Mädels haben wir noch nicht. Dafür aber die Liste der beliebtesten Kälbernamen aus dem letzten Jahr. Heisst auch du wie ein Kuh- oder Stierkalb?

Kuhkälber: Namen-Hitparade 2020

1. Bella

2. Fiona

3. Sina

4. Corona

5. Tina

Stierkälber: Namen-Hitparade 2020

1. Max

2. Leo

3. Bruno

4. Emil

5. Anton



Falls du dich hier nicht finden konntest: Identitas führt laufend eine Liste über Namen.

Gewusst?

Unsere landwirtschaftlichen Produktionsbetriebe werden meist von Familien geführt und die Bindung zu den Tieren in der bäuerlich geprägten Nutztierhaltung ist traditionellerweise sehr stark. So erhält denn auch jede Kuh in der Schweiz von ihrem Halter noch einen eigenen Namen.

