Lust auf heiss, gesund & saisonal? Unsere Top-5-Gemüsesuppen

Manchmal muss es eben Suppe sein. Am liebsten mit heimischem Wintergemüse, das es doch hülliger und fülliger gibt als gedacht. Fehlen nur noch … richtig: Hier warten 5 richtig super Suppenideen, mit denen du auch den grössten Winterblues einfach weglöffelst.

Regionaler als gedacht: Süsskartoffelsuppe mit Ingwer

Falls du bisher dachtest, Süsskartoffeln in hiesigen Supermarktregalen haben mindestens eine Flugreise aus Ägypten hinter sich: Nicht doch, denn es gibt tatsächlich (immer mehr!) Schweizer Exemplare der süssen Kartoffelschwester. CO2-sorgenfreier Suppengenuss ist also garantiert – über das Stückli Ingwer sehen wir mal hinweg, vor allem, weil es diese ansonsten Regional-saisonal-Suppe einfach genial abrundet.



Zum Rezept für Süsskartoffelsuppe mit Ingwer

Goodbye Food Waste, hello Minestrone-Spass

Ist reichhaltig, schmeckt einfach genial gut und ist der ultimative «Restenschlucker» unter den Suppen. Welcher Grund überwogen hat, als die Italiener:innen anno dazumal die Minestrone erfunden haben? Wir wissen es nicht. Ist aber auch egal. Ob Saisongemüse von Rüebli über Wirz bis Lauch, Teigwaren, Speck oder Bohnen – was auch immer du noch in deiner Küche findest: In der Minestrone findet es sehr wahrscheinlich seinen Platz.



Zum Rezept für Minestrone

Klassiker mit Geheimgewürz: Kürbiscrèmesuppe

Hast du schon dein persönliches Lieblings-Kürbissuppenrezept? Vergiss das grad und gib dieser Suppe die Chance, ganz nach oben in der Kürbissuppen-Hitlist zu klettern. Hier ist zwar keine Hexerei am Werk, sondern einfach frische, saisonale Zutaten, dazu Rahm für die Cremigkeit und die nordafrikanische Gewürzmischung Ras el Hanout. Irgendwas in dieser Kombi hat uns aber wohl doch verhext, denn wir wollen keine andere Kürbissuppe mehr löffeln.



Zum Rezept für Kürbiscrèmesuppe

Das gehört in eine gute Gemüsecrèmesuppe. Fehlt deiner Gemüsecrèmesuppe manchmal der Pep? Vielleicht kannst du das nächste Mal noch etwas schrauben – am ausgewogenen Verhältnis aller Komponenten und – eben am Pep aka am gewissen Etwas: Die Grafik zeigt dir, wie viel es von welchem Bestandteil braucht, damit deine cremige Gemüsesuppe richtig «rund» schmeckt:

Einmal mit alles: Sellerie-Süssmost-Suppe mit Speck-Popcorn

Beim Thema «Knollensellerie» läuft dir nicht instant das Wasser im Mund zusammen? Komm, das ändern wir: Stell dir das gesunde Wurzelgemüse kombiniert mit Süssmost und crunchy Speck-Popcorn in der Suppenschüssel vor. Na, schon besser? Dieses Suppenrezept ist definitiv nicht 08/15 und aus der Kategorie: «Einmal gekocht, nie mehr gestoppt.»



Zum Rezept für Sellerie-Süssmost-Suppe mit Speck-Popcorn

Aromabombe: Linsensuppe mit Rüebli

Richtig, Linsen sind kein Gemüse. Aber toll sind sie trotzdem, aus mehreren Gründen: Es gibt sie immer mehr aus Schweizer Produktion, sie sind proteinreich und machen diese Suppe zu einer sättigenden Hauptmahlzeit. Und auch offiziell verdient diese Suppe einen Platz im Gemüsesuppen-Ranking: Neben Hülsenfrüchten stecken auch grössere Mengen Rüebli drin. Genau wie jede Menge aromatische Zutaten, die diese Suppe zum Extraklasse-Soulfood machen.



Zum Rezept für Linsensuppe

