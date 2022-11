Nichts weiter als Teig mit Belag? Nicht doch! bild: swissmilk/manuel zingg

Lust auf Wähe? Diese Facts machen dich zum Chueche-Profi!

Ob fruchtig-süss oder käsig-salzig – Wähe geht immer. Bist du im Team Wähe und denkst, du weisst schon alles über den Schweizer Klassiker? Wetten, von diesen Wähen-Facts überrascht dich auch der ein oder andere noch.

Ganz klar eine Schweizer Erfindung … oder?!

Hmm, leider nein. Aber auch wir können nicht genau sagen, wer die Wähe denn nun tatsächlich erfunden hat. Ob bei uns, in Frankreich oder in deutschen Grenzgebieten: Wähen oder wähenähnliche Gebilde von Quiche bis Lauchtorte wurden schon vor Hunderten von Jahren länderübergreifend in der alemannischen Küche gebacken. Zum Abschluss noch ein Schweizer Fakt: Das erste Mal bei uns erwähnt wurde der Begriff «Wähe» Mitte des 16. Jahrhunderts.

Die Sache mit dem Guss

Eben genau der macht die Wähe aus. Und deshalb schwören viele Kuchenbäcker:innen auch auf die eine persönliche Lieblingsrezeptur. Hast du eine? Eier gehören hinein, für den Geschmack und die Bindung der Masse. Der Guss (genau wie die Füllung) richtet sich dann auch nach dem, was du gerade im Kühlschrank hast oder was zuerst wegmuss. Egal, ob Milch, Rahm, Frischkäse oder Quark – der Gussfantasie sind keine Grenzen gesetzt. Du hast nur noch ein Ei zu Hause? Dann nimm einfach etwas Stärke, so wird der Guss trotzdem fest. Zimt, Vanille oder andere Aromen? Ganz nach Geschmack. In den Guss von salzigen Wähen wird oft Käse gerieben, verfeinert wird er mit Gewürzen wie Salz, Pfeffer, Muskat oder Paprika.

Ei-Flüssigkeitsregel Die perfekte Gusskonsistenz? Rechne ein Ei pro 1-1.5dl Flüssigkeit (Milch, Rahm …). Für eine Wähe braucht man rund 2-3dl Flüssigkeit, also 2-3 Eier.

Kennst du all diese salzigen Spezialitäten?

Chäswäie: nicht zur nur Basler Fasnacht ein Renner. bild: swissmilk

Fast jede Schweizer Region hat ihre eigene Wähenspezialität, auch salzige sind darunter. Hier aus Platzgründen nur drei Beispiele:

Keine Fasnacht in Basel ohne die Chäswaie.

Kein Volksfest in Schaffhausen und im Zürcher Weinland ohne die Bölletünne (Zwiebelwähe).

Kein Berner Zibelemärit ohne Zibelechueche (Zwiebelkuchen).

And the winner is …

Beliebt, beliebter, Apfelwähe. bild: swissmilk

Geklärt werden muss auch noch diese Frage: Welche Wähe ist die beliebteste von allen Swissmilk-Wähen? Die Siegerin ist klar … die Apfelwähe. In einigen Monaten wird sie zwar kurzzeitig von Saisonrennern überholt. Aber da sie konstant das ganze Jahr gebacken wird, hat sie am Ende einfach die Nase vorn. Praktisch, dass es schliesslich immer irgendeine Schweizer Apfelsorte gibt.

Apfelwähe – das Rezept

