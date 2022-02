E chli stinke muess es: Erstaunliche Fakten rund ums Fondue. bild: swissmilk

Promotion

Hier gibts 5 Fondue-Facts zum Staunen & Weitererzählen.

Es ist Fondue-Hochsaison. Wie oft hast du dieses Jahr schon ein Achti ins Fondue-Caquelon gerührt? Dein Brot in der Käsesuppe verloren und dafür eine Strafe kassiert? Hier sind fünf erstaunliche Fakten und Tipps rund um die käsigste aller Käse-Mahlzeiten.

Du musst ein Achti rühren. Stimmt das?

Oh ja. Basierend ist diese Aussage auf der Strömungstheorie resp. Strömungsmechanik (für alle Nerds zum Wikipedia-Eintrag) Das Rühren der runden Formen in den Käse ergibt die beste Durchmischung der Zutaten.

E chli stinke muess es

So ganz überzeugend ist der Slogan nach dem Essen nicht mehr. Damit du den lästigen Käsegeruch in der Wohnung loswirst, hier unser Tipp: Stell eine flache Schüssel mit Wasser und Essig im Verhältnis 2:1 in den Raum. Und der Käsegeruch ist Geschichte, um nicht zu sagen, er löst sich in Luft auf.



Fondue aufs Ohr

Im Podcast begeben wir uns auf Spurensuchen und reden mit Fondue-Spezialisten.

Kirsch hilft NICHT beim Verdauen

Noch schlimmer: Das Gegenteil ist der Fall. Forscher des Unispitals Zürich haben 2010 nachgewiesen, dass der Käse – wenn er zusammen mit Alkohol eingenommen wird – länger im Magen liegen bleibt. Also doch ein Tee zum Fondue.



Das Fondue ist zu dick? Zu dünn?

Ein Fondue zuzubereiten scheint jetzt keine so grosse Sache zu sein. Guter Schweizer Käse ist die Grundlage und wird mit den restlichen Zutaten erwärmt. Einzig die Konsistenz des Fondues muss eben stimmen. Wir haben die Erste-Hilfe-Tipps bei Problemen:



Das Fondue ist zu dünn. Hierlang

Das Fondue ist zu dickflüssig. Hierlang

Der letzte Schrei: Fondue 2022

Nicht nur die Modeindustrie unterliegt Trends. So erfreuen sich Fondue-Mischungen mit speziellen Zutaten immer grösserer Beliebtheit. Einfach mal ausprobieren:

Fondue mit Cidre

Bierfondue

Fondue mit Ingwer und Zitrone

Bonusmaterial

Brauchst du weitere Tipps fürs perfekte Fondue?

Hier gibts viele weitere erstaunliche Fakten rund ums Fondue