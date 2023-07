Harte Arbeit in den Bergen. bild: swissmilk

Im Vergleich ist dein Job ein Kindergeburtstag

Denkst du, dein Job ist wild? Falls ja, vielleicht ist das ein Trost für dich: Es geht noch wilder. Zum Beispiel im Kanton Uri bei den Wildheuern.

Hoch oben in den Bergen im Kanton Uri pflegen die Wildheuer von Silenen eine jahrhundertealte Tradition: das Wildheuen. Diese Praxis trägt nicht nur zum Schutz der Natur und zur Artenvielfalt bei, sondern liefert auch wertvolles Futter für ihre Kühe. Es ist ein Knochenjob, dafür draussen in der Natur und für die Natur.

Heuen am Steilhang

Die Wildheuer wohnen während der Heuernte in kleinen Holzhütten im Schutz der Felswand. Sie arbeiten von morgens bis abends, um das Heu zu mähen und zu sammeln. Die Arbeit ist körperlich anstrengend und erfordert Präzision und Ausdauer, insbesondere beim Mähen mit der Sense in steilem Gelände.



Futter im Winter

Das gesammelte Heu, das eine Vielzahl von Wildkräutern enthält, wird als Winterfutter für das Jungvieh verwendet. Roman Epp, einer der Wildheuer, schätzt die Qualität des Wildheus und betont, dass es besonders nährstoffreich ist. «Man könnte Tee daraus machen, so würzig ist es», sagt er.

Wie ein Tagesablauf am Steilhang aussieht und was die Wildheuer über ihre Arbeit sagen, erfährst du in unserer Geschichte. Wir haben die Wildheuer besucht und einen Tag lang begleitet.