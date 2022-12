Probier mal: Guetzli aufhübschen mit Haushaltsutensilien. bild: swissmilk

So geht Guetzli-Pimpen – für Dummies (mit Video!) & Motivierte

Deine Guetzli sollen optisch was hermachen? Entweder hältst du jetzt Spritztüllen, Lebensmittelfarben und Co. bereit. Oder du schaust unser Video und siehst, wie du aus Essstäbli, Knoblauchpresse und Flaschenöffner Hingucker-Guetzli machst.

Das sind übrigens nur drei mögliche Haushaltsutensilien, mit denen du unspektakulären Guetzliteig zu flotten Guetzliunikaten formen und prägen kannst. Im Video gibts insgesamt 13 Ideen.

Jetzt im Swissmilk-Podcast: Guetzlitipps von Kult-Grosi Vreny

Ready for the next level?

Okay, du hast das Gefühl, die Haushaltsutensilien kannst du überspringen und direkt zur Königsdisziplin «Verzierte Guetzli» gehen? Sie sind halt schon mega jöö. Tipp: Andere Guetzlifans einladen, Hot Buttered Lemonade oder Glögg bereithalten und das Guetzli-Verzieren grad zum Event machen.

Verzierte Guetzli: unsere Top 3

Rentier-Guetzli

Unser Renner in Sachen Aufwand-Ertrag. Auch wenn du eher Typ «Zwei linke Hände» bist, die herzigen Rentier-Gesichter schaffst du! Die Dekomaterial-Liste ist denkbar kurz: Dunkle Kuchenglasur und kleine Smarties, that's it.

Zum Rezept für Rentier-Guetzli

Bikini-Guetzli

Pflichtprogramm für alle, die den Sommer schon jetzt herbeisehnen. Ja, du solltest beim Verzieren noch nicht zu viel Glühwein intus haben, damit die Bikinis auch nachher ungefähr nach Bikinis aussehen. Wenn alles schiefgeht, kannst du sie deinen Gästen zur Not immer noch als bunt verzierte Herzen anpreisen. Fancy Zutaten braucht die Verzierung nicht: Neben Eiweiss, Zitronensaft, Puderzucker, die du vielleicht eh zu Hause hast, sind noch je einige Tropfen Lebensmittelfarben nötig.

Zum Rezept für Bikini-Guetzli

Schneemänner-Guetzli

Schneemannbauen, garantiert ohne kalte Hände. Mit Puderzucker, Eiweiss, Zitronensaft, Marshmallows, Smarties, orangem Marzipan und Kuchenglasur bist du dabei. Das Ergebnis: zum Dahinschmelzen.

Zum Rezept für Schneemänner-Guetzli