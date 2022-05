Ehrlich, vielleicht haben wir die Smoothies alle ein bisschen satt. Aber etwas muss man dem TrendgetrÀnk lassen: Es liefert schnell Energie. Das eiweissreiche Milchprodukt (Magerquark, Joghurt, Buttermilch etc.) macht satt und hÀlt den Blutzuckerspiegel tief. Also so quasi ein Zwischenmahlzeit-Tausendsassa. Das Green-Smoothie-Rezept

Da hast du grad alles drin: Proteine fĂŒr eine lange SĂ€ttigung, SaisonfrĂŒchte fĂŒr die natĂŒrliche SĂŒsse sowie NĂŒsse und Kerne fĂŒr die gesunden Fette. Schnell gemacht ist es auch. Rezept fĂŒr Beeren-Kernen-MĂŒesli mit Joghurt to go

Diese 6 Fakten ĂŒber das Powerkorn Hafer lassen deine Buddies staunen

Ein Lebenselixier fĂŒr Pferde, ein Urschweizer und als Drink unschlagbar. Willst du beim nĂ€chsten TischgesprĂ€ch bei deinen Flexitarier-Buddies punkten, bist du mit diesen sechs Fakten bestens ausgerĂŒstet. Wenn nicht: Nummer 6 lohnt sich trotzdem – einfach, weil yummie!

Wer hĂ€tt’s gedacht! Hafer wird in der Schweiz fast schon seit Urzeiten angebaut. Die Story geht ungefĂ€hr so: Lange, lange bevor ĂŒberhaupt eine Idee von so etwas wie einer Schweiz existierte, besiedelten Pfahlbauer das Land, welches in ferner Zukunft als Schweiz bekannt werden wĂŒrde. Diese wackeren Siedler bauten bereits wĂ€hrend der Bronzezeit etwa 2400 v. Chr. Hafer an. Hafer ist also quasi ein Urschweizer. Wissenschaftler vermuten ĂŒbrigens, dass das Powerkorn ursprĂŒnglich aus Vorderasien stammt und zu Beginn seiner Karriere ein Schattendasein als Begleitgras von Gerste und Weizen fĂŒhrte, bevor es von den Pfahlbauern kultiviert wurde.