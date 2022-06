Kondensmilch macht das Leben süsser. bild: shutterstock

Was Kondensmilch so alles kann: Glacetipps & Fakten.

Je nach Jahrgang hast du dein Sackgeld nicht am Kiosk, sondern in der Migros verschleudert. Eine Tube Kondensmilch – gut versteckt in deinem Zimmer – garantierte lang anhaltenden Zuckerschock. Karies liess grüssen. Unsere fünf Fakten zu einem (zu Unrecht) etwas vergessenen Lebensmittel:

Das Sommer-Traumpaar: Glace und Kondensmilch

Darum reden wir hier und jetzt von Kondensmilch. Sie eignet sich hervorragend zur Produktion von Glace. Sie deckt viele Zutaten für eine cremige, sämige Glace ab. Wenn du es grad ausprobieren möchtest:



Golden-Milk-Glace

Wer hats erfunden?

Die Kondensmilch ist eine echte Schweizerin. In Cham wurde im Jahr 1866 die erste Kondensmilchfabrik Europas eröffnet. Und: Die süsse Milch war ein Grundbestandteil des weltberühmten Birchermüeslis. Herr Bircher hat sich wahrscheinlich aus Gründen der Haltbarkeit und des hohen Nährwerts dafür entschieden.



Die eiserne Reserve

Aber warum war die Kondensmilch früher eigentlich so populär? Im Gegensatz zur Frischmilch war (und ist) die Kondensmilch lange haltbar. Für alle Chemiefreaks hier das Vorgehen: Zuerst wird Rohmilch pasteurisiert und in einem speziellen Vakuumverfahren durch Wasserentzug eingedämpft. So erhält sie ihre dickflüssige Konsistenz. Zum Schluss wird sie erhitzt und so haltbar gemacht.

Internationaler Star

Man kann sagen, dass die Kondensmilch von der Schweiz aus die Welt erobert hat. Sie ist in vielen exotischen Gerichten enthalten. Kennst du einige davon?



Asien: Teh Tarik

Der «gezogene Tee» ist in Malaysia Kultgetränk. Schwarztee wird mit Kondensmilch gemischt und aus grosser Höhe so lange von einem Gefäss ins andere gekippt, bis sich eine Schaumkrone bildet. Erst dann kommt er – heiss oder gekühlt auf Eis – ins Glas.



Südamerika: Brigadeiros

Die «Brigadiere» sind Pralinen aus Brasilien. Sie sehen aus wie Truffes und bestehen aus Kondensmilch, Kakao und Butter. Keinesfalls fehlen dürfen die Schokoladenstreusel, in denen die Brigadeiros vor dem Servieren gewendet werden.



Nordamerika: Key Lime Pie

Das «Key» bezieht sich auf die Florida Keys – eine Inselkette, wo besonders schmackhafte Limetten wachsen. Der Saft dieser Limetten wird mit Kondensmilch vermischt, auf einem Tortenboden verteilt und mit geschlagenem Eiweiss überbacken. Fertig ist der US-Klassiker!



Afrika: Chakery (auch Caakiri oder Thiakry)

Das westafrikanische Dessert besteht aus gekochtem Getreide – meistens Couscous – und einer süssen Sauce. Hier kommt die Kondensmilch ins Spiel: Sie wird mit Joghurt vermischt, mit Vanille, Zimt oder Muskat gewürzt und je nach Lust und Laune mit Früchten serviert.

Kondensmilch selber machen geht

Vergiss das Herstellungsverfahren von Punkt 2. Nimm einfach Milch, Zucker und einen Vanillestängel und koche die Masse ein. So erhälst du eine Milchkonfitüre, die du vielleicht unter dem Namen Dulce de Lece kennst. Megafein!



Grad ausprobieren – Dulce de Lece