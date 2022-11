Käser mit Leidenschaft. Bild: swissmilk

Promotion

Der mit dem Käse flüstert.

Wir haben den getroffen, der mit dem Käse flüstert: Nein, es geht hier – und das ist die gute News – nicht um Robert Redford oder Kevin Costner und der Käse ist zum Glück auch nicht die einzige Gesellschaft von «Käseflüsterer» Willi Schmid irgendwo im Nirgendwo.

Bemerkung: Nichts gegen Robert Redford und Kevin Costner, aber die sind halt schon ein bisschen Oldies. Was waren ihre letzten Movies? Hier geht es um einen Käseflüsterer, der mit seinen Käsekreationen im Hier und Jetzt begeistert. Käser Willi Schmid hat einen ganzheitlichen Blick auf sein Handwerk: Dünger, Futter und Tierhaltung sind für seine Käsekreationen wie den «Jersey Blue» genauso wichtig wie die Temperatur im Käsekeller.

Warum Käseflüsterer?

Wenn Willi Schmid über seine Käsekreationen spricht, zieht sich ein Grinsen über sein Gesicht. Man sieht es ihm an: Mit Aromen, Temperaturen und Reifezeiten zu tüfteln, macht ihm Freude. «Leidenschaft und Fantasie», sagt er, «sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Käser mitbringen muss.» Zudem muss er eine gute Beobachtungsgabe haben für all die Prozesse, die sich auf dem Weg zwischen Kessi und Käsekeller in der Milch abspielen.

Leidenschaft und Fantasie sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Käser mitbringen muss. – Käser Willi Schmid

Willi Schmid führt seit gut 15 Jahren zusammen mit Ehefrau Bea seine Städtlichäsi. Mit Erfolg! Und das hat sich herumgesprochen: Spitzenköchinnen und -köche schwören auf seine Spezialitäten, ja haben sich von ihm auch schon exklusive Sorten austüfteln lassen. Kreationen wie der «Jersey Blue» oder der «Mühlistein» – mit Loch in der Mitte – sind sogar preisgekrönt.



Wenn du mehr über den Käseflüsterer erfahren willst, dann lies einfach hier weiter.