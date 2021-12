Selbst gemachte Weihnachtsgeschenke aus der Küche haben Stil. Bild: swissmilk.ch

Last-Minute-Geschenktipp: in 5 Minuten gemacht. Spread Love!

Weihnachtsgeschenke selbst zu machen, hat Stil! Allen Handwerks-Muffeln können wir unsere Geschenke im Glas ans Herz legen. Sie sind schnell gemacht und geben was her. Also ab in die Küche!

Pancake Shake and bake (5 Min.)

Grandiose Idee. Die trockenen Zutaten für die Pancakes werden in eine Flasche abgefüllt. Der Beschenkte giesst die Milch dazu – shake it – und der Pancake-Teig ist ready für die Pfanne.



Zum Geschenk-Rezept Pancake-Mischung

Früchtebrötchen im Geschenkglas (15 Min.)

Das abgefüllte Glas sieht halt einfach so schön aus. Braucht etwas mehr Zutaten, daher am besten grad ein paar Gläser machen.



Zum Geschenk-Rezept Früchtebrötchen-Mischung

Caramel-Nussstängeli (10 Min.)

Das fertige Stängeli ist einfach himmlisch fein. Verschenke das Glas zusammen mit der Backanleitung.



Zum Caramel-Nussstängeli-Rezept

Chai-Sirup (35 Min.)

Hier noch ein Geschenkvorschlag für die etwas Fortgeschritteneren. Die Zutaten werden aufgekocht und in Flaschen abgefüllt. Anhänger ausdrucken und verschenken. Gibt warm und macht glücklich.



Zum Chai-Sirup-Rezept





Weitere Geschenkvorschläge gefällig? Von Bruchschokolade bis zu gesundem Nutella …