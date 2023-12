Zwei grandiose Gerichte vereint, der Festtag kann kommen. bild: swissmilk

Du kennst jetzt das perfekte Festtagsessen: Pizza im Racletteofen

Gäste einladen? Logo! Wenn da nur nicht dieser Druck wäre, was Krasses auf den Teller zu bringen, vor allem an den Festtagen. DIE Lösung für gesellige Kochfaule: Pizza im Racletteofen. Lies das und du bist sowas von ready für Gäste.

Der Teig

Bist du immerhin minimal motiviert? Also dann, einen Pizzateig selber zu machen, ist keine rocket science, braucht einfach etwas Zeit. Und wenn du auch die nicht hast, rettet dich unser superschneller Blitzteig in 10 Minuten. Geht fast so schnell wie die Auswahl des Pizzateigs vorm Supermarktregal. Apropos: Wenn es doch ein gekaufter Teig sein soll, nimm einen eckigen. Denn den kannst du später easy-peasy in Raclettepfännli-Grösse zuschneiden.

Die Sauce

Gleiches Prinzip bei der Sauce. Kaufen geht immer … Selbermachen auch. Der Aufwand für diese schnelle Tomatensauce für Pizza liegt im Minutenbereich.

Einmal selbst gemacht, nie mehr Fertigsauce gekauft. bild: swissmilk

Der Käse

Mozzarella ist ein Muss (für die Minipizzen sind die ebenso mini Mozzarelline perfekt), aber hey, Pizza im Racletteofen ist ja eh Fusion Food. Nimm also ruhig Raclettekäse, anderen Reibkäse … was immer dir und deinen Gästen schmeckt. Ach ja, wenn Mozzarella, dann doch am besten den aus der Schweiz (steht auf der Verpackung). Regional rules und so.

Der Belag

Hier kannst du jetzt richtig eskalieren, erlaubt ist, was schmeckt. Eingeschweisste Raclettefans kombinieren Raclettekäse mit Maiskölbchen und Silberzwiebeln (ja, auch Kartoffelscheiben könntest du auf den Teig legen!). Klassische Pizzakombis (Funghi, Prosciutto, Salami …) gehen natürlich eh immer. Hier noch drei feine Ideen:

Ricotta mit Spinat

Crème fraîche, Birne, Baumnüsse (optional mit Speck)

Gemüse und Co. aus dem Glas/der Dose (Mais, Artischocken, Peperoni, Aubergine, Kapern, Oliven etc.) kombiniert mit Ricotta oder Mascarpone

Mjämm! bild: swissmilk

Alles ready? Let the party begin.

Den selbst gemachten Teig formst du zu tischtennisballgrossen Kugeln, den ausgewallten gekauften schneidest du am besten mit einer Schere in Raclettepfännli-Grösse. Beim Pizzabacken gibts dann zwei Varianten:

Teig ins Pfännli geben/im Pfännli flach drücken, belegen und ins Racletteöfeli schieben. Ist die Pizza oben genug gebacken, das Pfännli auf die Grillplatte stellen und Pizza so fertig backen.

ODER:

Teigkugeln auf Pfännligrösse flach drücken bzw. geschnittenen Fertigteig ohne Pfännli auf die Grillplatte legen und vorbacken. Das klappt gut, einfach nicht zu lang drauf lassen, sonst wird der Teig trocken. Vorgebackenen Teig dann in Pfännli legen, belegen und im Racletteofen fertig backen. So könnt ihr laufend auf der Grillplatte vorgebackenen Teig produzieren und jede:r hat ein Pfännli im Racletteofen.

Ein Rezept mit Anleitung für den selbst gemachten Teig, die Sauce und den Mengenangaben für vier Personen gibt es hier.