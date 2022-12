Was beim Guetzlibacken so alles schiefgehen kann. Wir wissen Rat! bild: swissmilk

Schwarze Guetzli waren mal: So vermeidest du häufige Guetzli-Fails

Packt dich das Guetzlifieber? Siehst du vor deinem inneren Auge Pinterest-würdige Mailänderli-Variationen? Damit du dieses Jahr nicht wieder an zu klebrigem Teig und schwarzen Trauerrändern scheiterst: unsere Guetzli-Fail-Aufklärung.

Bevor wir starten, die wichtigste Grundregel beim Guetzlibacken ist: Freestylen geht nur auf der Skipiste. Halte dich an die angegebenen Zutatenmengen, Ruhe-, Kühl- und Backzeiten (stell den Timer!).

Fail 1: Einige Guetzli sind halb verbrannt, andere noch zu hell.

Gib es zu: Du hast den Ofen ein paar Mal geöffnet, um den genauen Zwischenstand zu sehen. Zudem musst du den Ofen in jedem Fall vorheizen (Stromsparen hin oder her). Viele Backöfen verteilen die Wärme ungleichmässig.

Fail 2: Der Teig ist bröselig.

Hast du alle Zutaten sauber abgemessen? Wenn ja, scheitert es wohl an der Grösse der Eier. Steht keine Grössenangabe der Eier im Rezept, nimm immer die Grösse M (53g+). Item, wenn das Malheur passiert ist, gib nah dis nah ein paar Löffel Milch zum Teig, bis die Konsistenz stimmt.

Fail 3: Die Guetzli sind staubtrocken.

Wenn die Guetzli an gepressten Sandsturm erinnern, kann das mehrere Ursachen haben:



Du hast es beim Ausrollen des Teigs etwas zu gut mit Mehl gemeint. Nimm zum Ausrollstart nur wenig Mehl und erhöhe die Menge nur, wenn es nötig ist.

Du hast die Guetzli eine Minute zu lang gebacken. Bei kleinem Gebäck ist das eine halbe Ewigkeit. Stell den Timer und bleib in der Nähe des Backofens.

Wenns nicht die beiden oberen Gründe sind, dann vielleicht dieser: Deine Guetzli haben auf dem heissen Blech nach dem Herausnehmen weitergebacken. Zieh die Guetzli samt Backpapier direkt auf ein Auskühlgitter.

Fail 4: Die Schoggiglasur ist matt und hart.

It’s all about temperature. Die Guetzli sollen fürs Bestreichen nicht zu heiss oder zu kalt sein. Idealerweise haben sie Zimmertemperatur. Liegt es nicht an den Guetzli, dann vielleicht an der geschmolzenen Schokolade. Auch diese gibt sich störrisch und hat gerne 32 Grad. Für dich: Die Schokolade ist handwarm.

