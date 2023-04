Willst du auch was? Das ist guter Stoff! bild: swissmilk/adobe stock

Die Vorzüge von Schweizer Gras

Es ziert zu Recht unzählige Postkarten: das malerische Landschaftsbild der Schweiz, geprägt von grünen Matten und kantigen Felsen. Was idyllisch aussieht, ist eine Herausforderung für den Ackerbau. Denn aus topografischen und klimatischen Gründen eignet sich nur ein kleiner Teil der Landwirtschaftsfläche für den Anbau von Gemüse, Obst und anderen Pflanzen, die direkt für die menschliche Ernährung bestimmt sind. Andererseits sind diese Böden ideal für das gute Schweizer Gras, Mann.

Gras, so viel du willst, und den ganzen Tag in der Natur chillen. Ein Traumprogramm? Vielleicht ist es das. Auf jeden Fall ist es Alltag für viele Schweizer Kühe. Denn unser Land ist ein Grasland. Ja, das stimmt. Ziemlich wild, oder? Das Schweizer Gras ist von traumhafter Qualität!

Auf der Website von Swissmilk gibt es zwar einige Rezepte mit Wildkräutern und sogar ein Rezept für Steinsuppe, aber unsere Verdauungssysteme sind nicht dafür ausgelegt, auf einer Bergweide zu grasen (Anm. d. Red.: Einige denken sicher das Gegenteil. Da setzen wir uns ganz schön in die Nesseln. Apropos Nesseln...). Für Wiederkäuer und vor allem für unsere Kühe sind diese Wiesen jedoch das Nonplusultra. Weiden sind nicht einfach nur ein Haufen Supergras, das die Wiederkäuer lieben. Es ist die Quelle der besten Milchprodukte! Und das ist eine gute News. Denn in der Schweiz haben wir das Glück, dass unser Gras reichhaltig und vielfältig ist. Und unsere Kühe machen daraus die beste Milch.

Deshalb sind die Bedingungen in der Schweiz optimal für die Milchproduktion.

Alles im Kreislauf

Grünland ist obendrein gut für die Umwelt. Nicht nur Alpweiden, sondern auch Kunstwiesen, die Teil der Fruchtfolge sind. Um dem Boden zu helfen, muss er zwischen den Kulturen, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind, eine Ruhepause einlegen. Kunstwiesen geben dem Boden diese Pause und das dort wachsende Gras ist das ideale Futter für unsere Milchkühe. Darüber hinaus ist das Grasland in der Schweiz reich an Pflanzen mit tollen Eigenschaften.

Keine Chemie, nur Naturzeug

Die Zauberpflanze aus dem Grünland:

bild: swissmilk/adobe stock

Ach nee, sorry! Die hier:

bild: swissmilk/adobe stock

Die Schweiz ist nämlich günstig für das Wachstum von Klee. Und das Besondere an Klee ist, dass er nicht nur eine Delikatesse für Kühe ist, sondern auch den Stickstoff aus der Luft binden kann, den er für sein Wachstum benötigt. Er braucht also keinen Stickstoffdünger, um zu wachsen.

Superstoff

Und das alles ohne zu vergessen, dass humusreiche Wiesen ein enormes Potenzial für die Bindung von CO 2 haben. Im Klartext: Sie binden CO 2 im Boden, statt dass es in die Atmosphäre gelangt, und durch die Photosynthese geben sie Sauerstoff an die Atemluft ab. Und die Wirkung von Sauerstoff in der Lunge soll ziemlich gut sein. Schon probiert?

