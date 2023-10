Kein einfaches Früchtchen. bild: swissmilk

Promotion

Quitten: Ode an die Diven der Früchte

Mühsam zu verarbeiten, aber unvergleichlich im Geschmack – Quitten sind eine kulinarische Herausforderung, die sich lohnt. Entdecke die Diven des Obstgartens! Ein Lobgesang auf Quitten (und Pep Talk für dich).

Quitten bzw. Cydonia vulgaris! Obst, das sich hinter einer rauen Schale versteckt und sich nicht so einfach zubereiten lässt. Sie sind die Diven des Obstgartens, die Superstars unter den Früchten, die nicht ohne Weiteres zu Gelee werden. Nein, sie fordern Geduld, Hingabe und vielleicht sogar ein bisschen Schweiss. Mit Sicherheit aber jede Menge Nerven.

Sie sind widerspenstig …

Stell dir vor, du stehst in der Küche, bewaffnet mit einem Schwamm (!), einem scharfen Messer, bereit, dich diesen gelben Herausforderungen zu stellen. Du putzt, schneidest, du schälst, du kochst, und die noch unberührten Quitten schauen dir dabei zu, als wollten sie sagen: «Ist das alles, was du kannst?»

… aber fein

Lass dich nicht entmutigen! Quitten mögen zwar hart im Nehmen sein, aber das Endergebnis ist ein kulinarisches Meisterwerk, das jeden Aufwand wert ist. Quitten belohnen dich mit einem Geschmack, sodass du dich fragst, warum du dich nicht schon früher auf dieses Abenteuer eingelassen hast. Vielleicht nur deshalb, weil du keinen Nachbarn mit Schrebergarten kennst, der dir in der Quittensaison zwei Tragtaschen voll vor die Tür stellt?

Such dir also so einen Nachbarn oder eine Nachbarin. Denn: das Gelee! Quittengelee ist nicht nur hervorragend, sondern ein Must-have unter den Aufstrichen. Es glänzt auf dem Frühstückstisch und macht jeden Butterzopf zu einem Fest.

Quittengelee

Hier findest du das Rezept. bild: swissmilk

Oder hast du schon einmal Quitten in einer Wähe versucht? Apfelwähe kann ja jeder und Äpfelschälen ist auch nicht gerade die grösste Herausforderung im Leben. Mach also doch mal eine Wähe mit Quitten. Du wirst leiden, dafür aber auch mit einem wunderbar feinen Ergebnis belohnt.

Quittenwähe

Hier findest du das Rezept. bild: swissmilk

Falls dir noch etwas der Mut fehlt: Du kannst auch eine Kombi haben. Lass die Quitten von jemandem anderen zubereiten und kümmere dich selbst um die Äpfel.

Quitten-Apfel-Wähe

Hier geht es zum Rezept. bild: swissmilk

Gib nicht auf!

Quitten sind wie die anspruchsvollen Stars, die in der Garderobe sitzen und darauf bestehen, dass ihre M&Ms nach Farben sortiert werden. Sie sind mühsam, sie sind hartnäckig. Aber eben. Nimm die Herausforderung an und du wirst mit einem Geschmack belohnt, der unvergleichbar ist. Du wirst dich Ende der Quittensaison bereits wieder auf die neue Saison freuen. Quitten sind nicht einfach nur Obst; sie sind eine Erfahrung, ein Abenteuer und eine Lektion in Geduld, Hingabe und allenfalls auch Verursacher von Muskelkater. Denk daran: Hinter jeder harten Schale verbirgt sich ein weicher Kern. Naja, okay. In diesem Fall doch nicht.

Was dich erwartet

Also, langer Rede kurzer Sinn (Anleitung). Hier die schlimmsten Etappen:

Flaum entfernen

Ja, steht weiter oben. Du benötigst tatsächlich für Schritt 1 einen Schwamm. Oder eine Bürste. Oder ein Küchentuch. Jedenfalls muss der pelzige, leicht ölige Flaum weg. Warum? Weil es einfach noch ein Schritt mehr ist, um dich zu nerven, aber auch, weil der Flaum sehr bitter ist.​ Klein schneiden

Das wäre eigentlich schon alles. Einfach je nach Anwendung klein schneiden. Du wirst merken, weshalb du lieber etwas machst, wofür du grosse Stücke brauchst. Hier nur so viel: hart, sehr hart. Ach ja, vorher noch schälen. Ausser du machst das nach dem Kochen.

Quitten entkernen

Das Kerngehäuse ist die übelste Sache. Wenn du bis jetzt also noch keine Blasen hast: Mach dich ans Entfernen des Kerngehäuses. Es gibt allerdings einen einfachen Trick: Quitten vor dem Kochen schälen und das Kerngehäuse erst nach dem Kochen entfernen.​

Und hier noch die Arbeitsschritte, die etwas weniger mühsam sind.

1. Kochen

Da, das war er.

Wie du die Diva besiegst und was du sonst noch alles wissen musst, erfährst du in diesem Tipp.