Kalt oder warm, ganz oder gehobelt, dieses Gewächs kann (fast) alles. bild: swissmilk

Hier gibts 3 Zucchetti-Rezepte & -Tipps für Kochanfänger:innen

Easy-peasy zu verarbeiten, aber nie 08/15 (zumindest nicht mit unseren Rezepten): Falls Zucchetti noch nicht dein Sommergemüse-Liebling sind, werden sie es jetzt. Unsere Top-3-Zucchetti-Gerichte, was sie mit Raclette am Hut haben und warum bittere Zucchetti auf den Kompost gehören.

Der 20-Minuten-Hit

Zucchetti und Pasta? Immer! bild: swissmilk

Wenn Aufwand und Ertrag stimmen … dann gibts Pasta. In dem Fall mit cremigem Sösseli, das dank Kräutern und Gewürzen überraschend special schmeckt. 20 Minuten am Herd, die sich jetzt mal wirklich lohnen.

Zum Rezept für Spaghetti mit Zucchetti-Sauce

Der Vegi-Low-Carb-Hit

Gefüllt, nicht gerührt bild: swissmilk

Kompliziert ist auch bei diesem Rezept nix. Nach 25 Minuten übernimmt der Ofen und du kannst schon mal mit deinen Gästen auf dem Balkon flexen, bis das Essen fertig ist. Perfekt für alle Vegis, Carb-Zähler … oder einfach für Freundinnen und Freunde eines richtig guten Sommergerichts.

Zum Rezept für gefüllte Zucchini mit Frischkäse (Low Carb)

Der Raclette-Hit

Süss-saurer Raclette-Held bild: swissmilk

Einmachen ist für Grosis? Nö, für Raclette-Fans. Süss-sauer eingemachte Zucchetti sind DIE Bombenbeilage zum Raclette. Also, jetzt ein paar Minuten in der Küche investieren, den ganzen Winter geniessen. Dank uns später.

Zucchetti süss-sauer selbst machen, so gehts

Bitter? Safety first

Eigentlich sollten gekaufte Zucchetti nicht bitter sein. Einige sind es trotzdem und selbstgezüchtete auch manchmal. Deshalb solltest du zur Sicherheit vor dem Verarbeiten von Zucchetti immer ein kleines Stück probieren. Hast du eine bittere erwischt, dann direkt weg damit auf den Kompost. Auch wenns schade ist um den Food Waste. Aber in dem Fall solltest du auf Nummer sicher gehen. Denn: Bittere Zucchetti haben eine hohe Konzentration an Cucurbitacinen. Die giftigen Bitterstoffe sind auch noch hitzebeständig, bittere Zucchetti also weder roh noch gegart essen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kürbisse und Gurken.

Unterschied zwischen Zucchini und Zucchetti?

Kurz: Es gibt keinen. Einige behaupten, die Grösse sei der Unterschied. Aber auch das stimmt nicht. Es sind einfach zwei Begriffe fürs gleiche Gewächs. Bei uns in der Deutschschweiz sagt man einfach «Zucchetti», in Deutschland ausschliesslich «Zucchini». Wer sein Schlaumeier:innen-Dasein noch weiter ausbauen möchte: «Gib mir bitte mal den Zucchetto» wäre die korrekte Form für ein Exemplar.