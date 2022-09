Alles im Topf, beim One Pot. bild: swissmilk

Promotion

Abwaschfaul? Deine Lösung: One Pots (fein sind sie dazu)

Eine der ältesten bekannten Kochtechniken: alle Zutaten in einen Topf geben und kochen. Eintopf halt. Oder eben One Pot, weil das einfach moderner klingt als Grossmutters langweiliger Eintopf. Hier die mit Abstand und so was von garantiert trendigsten One Pots.

One-Pot-Gerichte sind einfach zuzubereiten, sparen viel Abwasch und schmecken genial. Das Prinzip ist bei allen dasselbe: Man nehme Reis, Pasta, Couscous oder Udon-Nudeln und mische Poulet, Gemüse oder Hackfleisch dazu. Dann lässt man alles zusammen im gleichen Topf garen. Sollte eigentlich jeder Amateurkoch oder jede -köchin hinbekommen; ein klein wenig Gespür für das richtige Timing vorausgesetzt.

One-Pot-Pasta Caprese

Fangen wir mit einem One Pot an, der ein klein wenig nach Italien schmeckt. Alles, was es dazu braucht, sind ein paar Teigwaren, Penne oder Fusilli, Schweizer Mozzarella, getrocknete Tomaten, Knoblauch, Basilikum, Salz, Pfeffer, Wasser, Rahm, Sbrinz und einen Topf. Topf: sehr wichtig. Nur einen Topf, das macht dann auch gleich den Abwasch wesentlich einfacher.

Hier geht es zum Rezept.

Und so sieht die One-Pot-Pasta Caprese aus, wenn sie nicht völlig verkocht. bild: swissmilk

Chicken One Pot Burrito-Style

Von Italien nach Mexiko. Da braucht es auch ein paar Zutaten, die man alle zusammen in einem Topf zubereitet. Zum Beispiel: Zwiebeln, Pouletgeschnetzeltes, Chilipulver, Knoblauch, Chilipulver, Bohnen und haben wir Chilipulver schon erwähnt? Es braucht noch ein paar Produkte mehr wie Schweizer Mozzarella oder Schweizer Crème fraîche. Kommt gut.



Hier geht es direkt zum Rezept.

Im Topf, nicht als Burrito. bild: swissmilk

Gemüsecurry-One-Pot aus dem Ofen

Zu guter Letzt: Ein One Pot geht auch als One-Gratinschale und kommt aus dem Ofen. Das Gemüsecurry mit Dörrfrüchten, Kokos und gerösteten Erdnüssen schmeckt hervorragend. Einfach gemacht. Ein herrlich aromatisches One-Pot-Gericht.

Hier geht es direkt zum Rezept.



One Pot geht auch im Ofen. Als One-Gratinschale. bild: Swissmilk

Es gibt viel mehr

Noch nicht zufrieden? Wir haben noch viel mehr One-Pot-Rezepte. Schau doch mal hier vorbei.