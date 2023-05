Ausgewogene Ernährung - ausgewogener Teller. bild: swissmilk

Essen der Zukunft – gesund und nachhaltig

Hast du gewusst, dass rund ein Drittel der Gesamtumweltbelastung in der Schweiz durch unsere Ernährung verursacht wird? Und was kannst du tun? Die Antwort ist einfacher als man vielleicht denkt. Iss nach den Empfehlungen der Lebensmittelpyramide!

Denn: Orientierst du deine Ernährung daran, isst du einerseits ausgewogen und gesund. Andererseits hilfst du mit, die Auswirkungen der Ernährung auf die Umwelt zu reduzieren. Achtest du beim Einkaufen auf regionale und saisonale Produkte und vermeidest du Food Waste wenn immer möglich, schonst du die Umwelt umso mehr.

Pflanzenbasiert, was?

Heute bezeichnet man eine gesunde und nachhaltige Ernährung häufig auch als «pflanzenbasierte Ernährung». Pflanzenbasiert zu essen bedeutet jedoch nicht, auf tierische Produkte verzichten zu müssen. Zwar zeigen Auswertungen, dass wir zu viel Fleisch, Süsses und Salziges essen. Sie zeigen aber auch, dass wir zu wenig Gemüse und Früchte, Hülsenfrüchte sowie auch Milch und Milchprodukte konsumieren.

Nicht verzichten

«Milch und Milchprodukte sind authentische Lebensmittel und essenzielle Bausteine in der Lebensmittelpyramide»

Eine Anpassung im Essverhalten würde sich sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf die Umwelt positiv auswirken. Die Devise: Kein Verzicht, sondern Ausgewogenheit. Neben einem Grossteil pflanzlicher Lebensmittel haben nämlich auch drei Portionen Milch und Milchprodukte täglich sowie Eier, Fleisch und Fisch in einer gesunden und nachhaltigen Ernährung Platz. Das sieht auch Ernährungswissenschaftlerin Dr. Barbara Walther von Agroscope so: «Milch und Milchprodukte sind authentische Lebensmittel und essenzielle Bausteine in der Lebensmittelpyramide, die die Grundlage der nationalen Ernährungsempfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) bildet. Sie sind ausgezeichnete Lieferanten für Mineralstoffe und Vitamine. Zudem tragen sie einen erheblichen Anteil zum Tagesbedarf an Proteinen mit hoher Nährwertqualität bei.»

Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach: «Der grosse Hebel liegt nicht darin, einzelne Lebensmittel als Klimakiller zu stigmatisieren. Beispielsweise darf man nicht dem Trugschluss erliegen, keine Milch mehr zu trinken wäre das Allheilmittel. Die Dosis machts am Ende aus.»

Fakt oder Halbwissen: Stimmt es, dass in einen Glas Kuhmilch dieselbe CO2-Belastung wie in sieben Minuten Online-Streaming steckt? Die Antwort auf diese und andere Fragen erfährst du im Podcast.