Zu viel zu Feines? Hier kommt die Foodkoma-Rettung. bild: adobe stock (swissmilk)

Feiertage ohne Foodkoma? Das geht. Diese Tipps helfen.

Zeit für schlechtes Gewissen und gute Vorsätze gibts im neuen Jahr genug. Jetzt ist Schlemmzeit und das ist gut so. Aber: zu viel gutes Essen + zu viel Rumsitzen = Foodkoma vorprogrammiert. Und das macht ja auch keinen Spass.

Es ist aber auch vertrackt: Gutes Essen, die eine oder andere Schlemmerei und Gemütlichkeit sind die schönen Feiertagsseiten. Aber genau das, also oft viel Fett, zu viel Zucker etc., gepaart mit zu wenig Bewegung, machen uns in diesen Tagen müde, antrieblos und sorgen für Völlegefühl oder kurz: the Foodkoma is real. Hier 5 Tipps für Feiertage, nach denen du kein Reboot brauchst.

Probier mal Intervallfasten...

...z. B. Meal Skipping. Das ist ja eigentlich mehr Lifestyle als kurzfristiges Projekt, dieses Intervallfasten. Aber im Fall der Festtage kann genau das deinem Körper eine kleine Pause gönnen: aufs Frühstück oder Mittagessen verzichten, wenn am Abend ein grosses Festtagsessen geplant ist. So gibst du deinem Körper Zeit zur Verdauung und Erholung.

Iss genug Gemüse & Proteine.

Apropos Verdauung: Proteine sättigen nicht nur länger als Kohlenhydrate, sondern verbrauchen auch bei der Verdauung deutlich mehr Energie. Nach einer eiweissreichen Mahlzeit meldet sich dein Hunger erst später zurück. Ausserdem eine super Idee: ein (grosser) Anteil Gemüse auf deinem Teller, der deinen Magen füllt. Was das konkret für dich heisst? Das Festtagsmenü ist ja teils gesetzt, aber auch hier kannst du gut etwas mehr Gemüse auf den Teller schippen. Und bei anderen Mahlzeiten (Zmorge/Zmittag/Zwischenmahlzeiten) hast dus eh in der Hand:

Achte darauf, dass sie eine Proteinkomponente sowie Gemüse/Früchte enthalten.

Viel Protein steckt z. B. in tierischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten, aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Linsen, Bohnen und Tofu.

Ideal als Feiertagssnack für zwischendurch: entweder nur Gemüse oder Früchte oder diese kombiniert mit Protein.

Ein proteinreiches Zvieri z. B. kann verhindern, dass du abends schon mit knurrendem Magen an den Tisch kommst und dann komplett über die Strenge schlägst. Hier 4 Rezeptideen:

Dein gesunder Proteinstart in den Festtag. bild: swissmilk

Kau me slowly.

«Schling doch nicht so!» Klingt oberlehrer:innenhaft, aber ja, ist leider wahr, die Sache mit dem Sättigungsgefühl und so. Beim Festtagsessen gilt umso mehr: Geniesse es ganz bewusst in all seinen (Geschmacks-)Facetten. Dann isst du auch automatisch langsamer und das wiederum lässt deinem Körper Zeit, ein Sättigungsgefühl zu entwickeln. Nachschlag oder nicht? Auch wenn alles toll schmeckt und du am liebsten gar nicht mehr aufhören möchtest zu essen: Hör auf deinen Körper, bevor du noch eine Portion nimmst. Vor allem, weil es beim Festtagsessen oft mehrere Gänge gibt. Tipp: Frag die Gastgeberin/den Gastgeber am besten schon vor dem Essen, wie viel Gänge geplant sind. So verhinderst du, dass du spätestens vorm Dessert eigentlich schon pappsatt bist und dann über den Hunger hinaus isst.

Trink genug.

Auch das ist keine Rocket Science, kann aber gut noch mal gesagt werden: Ausreichend Flüssigkeit ist wichtig für die Verdauung, unterstützt den Körper bei der Gewichtsabnahme und kann sogar begrenzt Hunger entgegenwirken. Nein, wir reden nicht von Alkohol. 😊 Sondern von Wasser, ungesüssten Tees … na, du weisst schon. Auch das hast du wahrscheinlich schon mal gehört: Der «Verdauungsschnaps» ist leider ein Mythos, denn Alkohol hemmt die Verdauung. Wenn du ihr was Gutes tun willst, wäre auch hier die sinnvolle (zugegeben langweilige) Option z. B. ein Kräutertee nach dem Essen.

Vergiss die Bewegung nicht.

Wer kennt ihn nicht, den unsichtbaren Kleber, der einen an den Festtagen auf dem Stuhl hält? Klar, zusammenzusitzen ist megagemütlich. Und mit vollem Bauch sitzt sichs noch gemütlicher. Aber du kannst ihn nutzen: den kurzen Moment zwischen der einen und nächsten Schlemmerei. Und zwar für Bewegung/Aktivität, was auch immer das heisst. Wenn du grad keinen Nerv auf Workout unterm Baum hast, tuts auch ein (gemeinsamer Verdauungs-)Spaziergang durchs Quartier an der frischen Luft, jeder Schritt zählt.