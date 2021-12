Ein Festtagsmenü kann festlich UND vegetarisch sein. bild: swissmilk

Festliche Vegi-Weihnachten? Unbedingt!

Dieses Jahr wollen wir so richtig Weihnachten feiern. Mit allem Drum und Dran – anspruchsvolle Essensgäste inklusive. Diese Rezeptvorschläge ohne Fleisch machen Vegetarier:innen UND Fleischliebhaber:innen glücklich. Und das ist, was zählt, oder?

Apéro und Vorspeise: Es kann losgehen

Wenn die Gäste langsam eintrudeln, können die pünktlichen schon einmal an einem Prosecco nippen und dazu feine Kürbis-Crostini knabbern.

Wir finden, eine Suppe als Vorspeise hat Stil und gibt dem Essen einen besonders festlichen Rahmen. Unser Vorschlag: eine Apfel-Pastinaken-Suppe.

Hauptgang: weiter im Text

Beim festlichen Hauptgang scheiden sich die Geister. Darf Pasta als Hauptgang gereicht werden? Unbedingt! Zumal bei dem Rezept-Vorschlag die Spaghetti nicht in Wasser, sondern in Wein gekocht werden. Lieber betrunkene Spaghetti als Gäste!

Drunken Pasta (Betrunkene Spaghetti)

Wer eher nach einem klassischen Weihnachts-Rezept sucht. Hier ein Filet im Teig, gefüllt mit feinen Schwarzwurzeln.

Dessert: Mousse sein

Die Anforderungen an ein festliches Dessert: Am Ende des Abends muss alles verputzt sein. Mit dem geschichteten Toblerone-Mousse sollte das kein Problem werden. Idealerweise serviert man dieses Dessert in Gläsern, sieht megaschön aus und einzeln findet man für die Gläser im Kühlschrank immer noch ein Plätzchen.

Was landet in deinem Einkaufswagen? Achte beim Einkauf für dein Festtagsmenü auf die Herkunft der Zutaten – und kaufe, wo immer möglich, regional und saisonal ein. Egal, ob Gemüse, Früchte oder Milchprodukte: Die Auswahl ist auch im Winter da.