Regeneration nach dem Sport. Schoggimilch auch für Sprinter William Reais. bild: swissmilk

Promotion

Auch Profisportler:innen kommen mal an ihre Grenzen. Sieh selbst.

Spitzensportler:innen können auch andere Sportarten mit links? Wir wollten den Beweis und haben vier Schweizer Profiathleten und -athletinnen zum Training geschickt. Aber natürlich nicht in ihrer Paradedisziplin. Wie schlägt sich der Kanufahrer auf dem Velo und die CrossFitterin beim Ballett?

Die Ausgangslage war einfach. Wir wollten erst mal von Sportlerinnen und Sportlern sowie einer Ernährungsberaterin wissen, was alles zu einer gesunden Sporternährung gehört. Einfach nur reden war dann doch etwas wenig, deshalb schickten wir sie in den «Sporttausch». Was z. B. dabei herauskam, wenn CrossFitterin Nicole Heer Ballett tanzt, siehst du hier:

Verschwitzt. Und jetzt?

Du siehst, auch Sportprofis sind keine Maschinen. Und auch sie müssen sich nach dem Sport richtig erholen, um schnell wieder fit zu sein. Aber wie schaut nun die richtige Sporternährung aus, insbesondere die Regeneration nach dem Sport? So seltsam es vielleicht klingen mag: Ein wichtiger Bestandteil kann die Schoggimilch sein. Sie liefert genügend Flüssigkeit, Kohlenhydrate, Protein und andere wichtige Nährstoffe. Somit ist sie der ideale Recovery Drink.



Hier kannst du alles nachlesen, was du über Sporternährung wissen musst. Und natürlich findest du auf der Seite auch die anderen Videos zum Sporttausch.