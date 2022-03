Wir ❤ saisonal und regional. Auch wenn's zurzeit nicht ganz einfach ist. bild: swissmilk

Winter-Gemüse-Depression? Diese Durchhalte-Rezepte retten dich

Wer regional und saisonal einkauft und isst, kann ein Liedchen davon singen: Gegen Ende des Winters wird es hart. Man blangt auf die ersten Frühlingsgemüse. Wir verkürzen dir die Wartezeit mit tollen Gemüse-Rezepten, die du jetzt saisonal und regional kochen kannst.

Risotto

Steht in 30 Minuten auf dem Tisch und kann in zig Variationen zubereitet werden. Unsere tre fratelli:

Randen-Risotto

Lauchrisotto

Gemüserisotto

One Pots

Die Wunderwaffe für ein schnelles Abendessen. Alles in einen Topf in den Ofen schieben oder auf der Herdplatte vor sich hin blubbern lassen. So einfach gehts.

Gemüsecurry-One-Pot aus dem Ofen

Vegetarische One-Pot-Lasagne

One-Pot-Reis mit Poulet

Klassiker auf Winter getrimmt

Bevor wieder die ganze Palette an Gemüse in den Regalen ist, braucht es noch etwas Geduld. Wir haben drei Klassiker auf Winter getrimmt.

Vegi-Bolognese mit Knollensellerie

Winter-Ratatouille

Sellerie-Moussaka

Bärlauch – es wird wieder grün auf dem Teller.

Bärlauch ist der erste kulinarische Frühlingsbote. Ob gekauft oder selbst gesammelt, es lassen sich wunderbare Gerichte machen.

Bärlauch-Carbonara

Bärlauchpesto

Griessknöpfli mit Bärlauch