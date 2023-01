Nach der Völlerei ist vorm Intervallfasten. Probiers mal aus!

16:8-Diät

Du isst 8 Stunden lang as usual (am besten ausgewogen) und dann 16 Stunden am Stück nichts. Praktisch: Es ist deine Entscheidung, wann du die Pause machst, also ob du das Zmorge oder das Znacht auslässt. Der Zmorgeverzicht ist besser geeignet, falls du noch von Freunden zum Znacht eingeladen werden willst (siehe oben).



5:2-Diät

Du isst fünf Tage in der Woche ganz normal. Dann folgen zwei Fastentage, an denen du nur ein Viertel deiner üblichen Energie zu dir nimmst. Auch beim Was gibts eine Einschränkung: Vor allem auf Gemüse, Vollkorngetreide und proteinreiche Lebensmittel solltest du dabei setzen und reichlich trinken.